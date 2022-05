De Magaluf a Nueva York con la cultura mallorquina

La cultura mallorquina ‘viajó’ esta semana al otro lado del charco de la mano de Live for Arts. Cultura Beyond Limits from Mallorca to New York, un evento del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) que organizan la librería Rata Corner de Palma e INNSiDE by Meliá. Más de 300 neoyorkinos disfrutaron el jueves de conversaciones literarias, conciertos, experiencias gastronómicas y performances artísticas. El evento, que se celebró en el Hotel INNSiDE New York NOMAD, con la presencia de artistas mallorquines, españoles y americanos, quienes mostraron su trabajo ante un público que abarrotó el espacio turístico.

La tarde empezó con los trazos sobre lienzo del artista americano afincado en la Isla Grason Ratowsky, a quien siguió Carles G.O’D., malloquín residente en la Gran Manzana que presentó por primera vez el proyecto Back for the future. Un momento de la charla entre la norteamericana Megan Milks y el mallorquín Sebastià Portell. Foto: FLEM El plato fuerte llegó tras ellos con el apartado literario, donde el mallorquín Sebastià Portell se unió a los autores Elif Batuman, Virginia Feito, Megan Milks y Paula Bonet. Portell charló con la premiada Milks. La gastronomía isleña fue otro de los atractivos de Live for Arts. Cultura Beyond Limits from Mallorca to New York de la mano de La Pajarita, y el broche musical lo puso la cantautora mallorquina Aina Zanoguera.