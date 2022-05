FLEM tiende un puente entre Nueva York y Mallorca con artistas, escritores y música

El evento cultural Live for arts, que se enmarca en la segunda edición del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), se lleva a cabo esta tarde desde el corazón de la Gran Manzana, en el InnsideNoMad de Manhattan, con artistas de la Isla y la Península que se juntarán con compañeros americanos de renombre.

Grason Ratowsky será quien arranque la cita con su pintura en directo y que servirá de preludio a la conversación entreSebastià Portell, presidente de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y la escritora trans Megan Milks, autora de Margaret and the mistery of the missing body.

Luego, PaulaBonet hará una performance en la que unirá su obra La anguila con pintura y hará de interludio con la charla que mantendrán VirginiaFeito, autora española que ha triunfado en EstadosUnidos con La señora March, y Elif Batuman, quien fue finalista del Premio Pullitzer con su primera novela La idiota. Por último, la cantautora mallorquina Aina Zanoguera ofrecerá una actuación en directo. Todo ello irá acompañado de un acto del artista mallorquín afincado en Nueva York Carles GOD y de comida de La Pajarita, además de otras actividades culturales con instituciones locales.