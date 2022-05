La cantautora argentina María José Cantilo, una de las pioneras del rock nacional en la década de 1980, falleció este lunes a los 68 años, tras una carrera en la que grabó nueve discos y trabajó junto reconocidos artistas del país, informaron fuentes oficiales. «Despedimos a María José Cantilo que murió hoy a los 68 años. Fue pionera de nuestro rock en la década del 80. Grabó nueve discos y colaboró con muchos artistas del rock nacional, entre ellos su hermano, Miguel Cantilo», informó el Ministerio de Cultura argentino a través de sus redes sociales.

Cantilo nació el 5 de julio de 1953 en el barrio de Belgrano en Buenos Aires y durante los años 70 se mudó a la Patagonia, en donde vivió en una comunidad autosustentable. Su hermano, Miguel -también músico que integró el dúo Pedro y Pablo y la banda hispano argentina Punch- la convenció de que volviera a la capital, donde comenzó su carrera. Tras pasar por un par de festivales de música cantando como solista con un estilo rock-folk, lanzó su primer disco en 1984, que incluía a invitados de la talla de León Gieco, David Lebón y Daniel Colombres, y también incluyó una versión en castellano de «Hurricane», de Bob Dylan, aunque la recepción del público fue moderada. La respuesta de la audiencia hizo que Cantilo se tomara cinco años para planear su próximo trabajo que se llamó «En Banda», con nuevos artistas invitados, pero el resultado fue el mismo.

Murió María José Cantilo, pionera del rock argentino. La cantante y compositora, hermana menor de Miguel Cantilo, tenía 68 años y estaba radicada en El Bolsón. https://t.co/dJWQLzIg1y pic.twitter.com/0Rmhgbg0I2 — RollingStoneAr (@RollingStoneAr) May 2, 2022

Para la década de los 90 consiguió repercusión cuando fue tapa de la revista Playboy en una entrevista que fue titulada: «Desnudamos a una Star del Rock». Dos años después volvería a las tapas de los medios de comunicación debido a que fue vinculada con un operativo antidrogas donde la Policía incautó 3.000 dosis de ácido lisérgico (LSD). Pasó dos años y dos meses detenida en el penal Federal de Ezeiza, una experiencia que utilizó para publicar su libro «Desde la cárcel» en 1994. «En la cárcel aprendí mucho. Pero me hice cargo. Lo asumí, lo elaboré y lo superé. No pretendo enterrar esa etapa de mi vida para que nadie la vea», había admitido en una entrevista al diario Página/12. «No he tenido demasiada repercusión mediática con mis discos independientes, pero esta vez y en lugar de tratar de agradar al mercado quise hacer algo que me representara cabalmente», había comentado respecto a sus últimos trabajos como artista. El resto de su vida la repartió entre la Patagonia y Buenos Aires donde Cantilo prefería huir de las etiquetas, pero siempre parte de la cultura rockera.