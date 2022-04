En 1999, Blai Bonet tenía que inaugurar la colección Veu de Poeta, una iniciativa del Aula Poètica de la Fundació Musical ACA que tenía como propósito publicar una edición sonora de las principales voces de la poesía. Sin embargo, desgraciadamente, no llegaron a tiempo, pues el autor murió en 1997. Así, ese primer número quedó reservado para siempre al autor de El mar y Biel Mesquida se convirtió en el primero en publicar con este sello (bajo el número dos).

Después le siguieron muchos otros, como Jaume Pomar, Miquel Cardell, Cristóbal Serra, Antoni Vidal Ferrando, Miquel López Crespí, Jean Serra, Francsico Brines o Pere Bonnín. Este fue el último poemario CD que lanzó ACA, en el verano de 2008. Ahora, Lluís Maicas(Inca, 1954), colaborador de Ultima Hora, será el que retome esta serie con Pluges de fang –número catorce, aunque, en rigor es el decimotercero. El acto de presentación será esta tarde, a las 20.00 horas, en la sede de la entidad, en Búger. En el evento participará, además del autor, Antoni Gost(coordinador del AulaPoètica) y también habrá música a cargo de Miquel Gual Rosselló y Bartomeu Ramis.

Traducciones

Como marca la tradición, el volumen incluye una traducción al castellano y al inglés, así como un CD con los poemas recitados por el propio autor. En el caso de Maicas, la traducción al castellano la firma Neus Canyelles y, al inglés, Sam Abrams. Además, el poemario de Maicas incluye también una selección de dibujos que ha realizado Tòfol Sastre expresamente para esta ocasión. «Después de Francisco Brines, ACA, presidida por Antoni Caimari, me encomendó una Vu dePoeta, pero finalmente publicaron el de Bonnín y el mío se quedó en el cajón. Más adelante las cosas se complicaron, por cuestiones económicas y de salud y se fue atrasando hasta ahora», cuenta. Ahora, catorce años después, por fin sale a la luz la obra de Maicas; pero no la que realizó en aquella época, sino que el autor ha aprovechado para escribir unos versos inéditos.

El libro ‘Pluges de fang’ contiene la traducción al castellano de Neus Canyelles y Sam Abrams firma la traducción al inglés. Además, incluye dibujos de Tòfol Sastre creados para la ocasión.

«Normalmente se optaba por recopilar algunos poemas del autor en cuestión, ya publicados, como en una especie de antología, pero cuando Antoni Gost me volvió a ofrecer este proyecto, decidí escribir unos versos nuevos, originales, en vez de recuperar algunos ya publicados», apunta. Por otra parte, el escritor señala que propuso cambiar un poco el diseño y el formato de la colección. «Antes el formato era más pequeño y pensé que era una buena idea estrenar esta nueva etapa con un diseño renovado, pues me parecía que el anterior ya estaba un poco agotado», justifica. «El hecho de que ACAhaya podido superar las dificultades y haya podido retomar esta colección es una muy buena noticia, un motivo de celebración», celebra.

«El de siempre»

Sobre Pluges de fang, el escritor reconoce que, como toda su poesía, «habla de muchas cosas». El título viene dado por la mediterraneidad. Las pluges de fang son las de terra roja, es ese fango o lodo que nos llega por el polvo de arena del Sáhara». Desert a les mans abre este libro que es, precisamente eso, el desierto en manos del lector. «Soy el Maicas de siempre. En los treinta y seis poemas la cotidianidad sigue siendo una base importante. Diría que es la prolongación de todo lo que he escrito. No sería lógico que no fuera así. Los lectores me reconocerán fácilmente en estas páginas», asegura. De hecho, ya está ultimando un nuevo poemario, aunque confiesa que «todavía tengo que apretar más las tuercas a mi poesía, a mi escritura». «Todavía hay caminos para buscar o recorrer. Lo que tengo claro es que tendría que progresar o avanzar hacia una dirección un tanto distinta.Pero la idea está allí», avanza.