Cincuenta artistas participan este viernes en una edición de Incart que se abre a toda la ciudad

Con la intención de repetir el éxito de público del año pasado, esta tarde abrirá una nueva edición de Incart, una propuesta que llega a su decimosexta edición y que amplia su espectro a más lugares y entidades de la capital del Raiguer. Las artes plásticas contemporáneas, acompañadas de contenidos audiovisuales, podrán visitarse a partir de hoy y permanecerán abiertas hasta el 29 de mayo, con actividades complementarias durante el mes.

La regidora de Cultura de Inca, Alice Weber, destacó en la presentación de Incart «el aumento de la participación y la implicación de las entidades de la ciudad». En 2021, el ciclo tomó un nuevo rumbo hacia un modelo más abierto y participativo, sin olvidar el carácter inclusivo. De hecho, este año se hace especial incidencia en la conjunción entre arte y salud mental, con la participación de la Fundació Joan XXIII, Es Garrover y el proyecto «Quimeres», del área de salud mental del hospital de Inca, la UIB y La Nostra Veu. Los comisarios de está edición son Curro Viera y Clara Fontanet, más el equipo técnico de Cultura.

Pep Roig, con algunas piezas que este viernes se podrán ver en el claustro.

El claustro de Sant Domingo será este viernes el epicentro de Incart 2022 junto a otros espacios como Can Marc, On Som, Can Blancos Espai Cultural y Tintart, además del taller de Tomeu Coll que permanecerá abierto en el número 42 de la calle Sant Miquel. Los visitantes del claustro encontrarán hoy la muestra escultórica de Pep Roig en los pasillos que forman el patio del edificio. Confeccionadas con papel de Ultima Hora, donde Pep sigue publicando diariamente sus viñetas desde hace 52 años, forman parte de la iniciativa Solidarts que nació con la intención de ser un proyecto colaborativa internacional entre artistas. Además, en el claustro se pueden visitar las salas superiores donde se expone una muestra de los alumnos de bachillerato artístico del IES Berenguer d’Anoia y una colectiva de 38 artistas y entidades.