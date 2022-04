Comentar el tiempo meteorológico es un tema recurrente en cualquier conversación y, también, lo es en Sant Jordi. No es para menos, es el gran día de la literatura, de los libros en las calles y los protagonistas son los creadores, los autores, pero también las librerías y las editoriales. Por eso, no es de extrañar que en este Día del Libro lo esté siendo más que nunca. Este sábado se celebra el Sant Jordi más ‘normal’ desde que estallara la pandemia -en 2020 no hubo, como tal, y el año pasado fue con toque de queda y mascarillas- y la amenaza de lluvia prevista desde hacía unos días se ha cumplido. Así, la jornada ha arrancado a las 09.00 horas con todos los libros y cajas de los estands cubiertos con plásticos.

La lluvia ha hecho que el recorrido ‘oficial’ que da el ‘sus’ a la jornada con la comitiva política de las 11.00 horas en Cort se haya aplazado a las 17.00 horas, pero hacia el mediodía el cielo se ha despejado un poco y la lluvia ha dado una tregua. Ha sido entonces cuando todos los libreros -cabe recordar que en esta edición participan más librerías, hasta 30- se han apresurado a montar y preparar sus puestos. Algunos más precavidos han querido dejar una parte cubierta con plásticos, pero la mayoría, sobre todo hacia la una del mediodía, han optado por descubrir los libros.

Esa ha sido la tónica de esta mañana de Sant Jordi: hacer y deshacer en función de la lluvia. Para este sábado están previstas más de 200 firmas, un récord histórico, pero algunas, por culpa de la lluvia, han tenido que desplazarse hasta las librerías para que se pudieran desarrollar sin problemas. Así, por ejemplo, a las 12.00 estaba prevista en el estand de Literanta, en la Plaza de Cort, la firma de ejemplares del volumen de relatos Prova de foc (Balàfia Postals) por parte de los autores Gemma Marchena -redactora de este periódico-, Carme Moreno, Jaume Oliver Ripoll, J. M. Vidal-Illanes y Lourdes Duran. Sin embargo, el mal tiempo había obligado a cambiar la ubicación a dentro de Cort, donde precisamente -además de una boda-, se celebraba la presentación del poemario Planeta latent, de Elm Puig (Adia Edicions), Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia. Al final, como no llovía, la firma se ha llevado a cabo donde estaba previsto en un primer momento.

A las 11.00 en Cort sí que estaban Miquel Àngel Contreras -coordinador General de Cultura-, Marcos Augusto -Director General de Difusió i Promoció Cultural y que además es escritor- y Tina Codina -directora general de Cultura de Cort, que han hecho un recorrido informal hacia la Plaza Mayor. Y, cómo no, comentaban el tiempo. Sus predicciones eran la de muchos: la lluvia cesaría y el sol brillará por la tarde. «La decisión de cancelar o aplazar Sant Jordi es del Gremi de Llibreters y han decidido seguir adelante. De todas maneras, si quisieran compensarlo con otro día, como siempre les facilitaremos todo lo que necesiten», ha dicho Contreras. Al caer este año en sábado, no se han visto aglomeraciones de alumnos y estudiantes de colegios o institutos, pero, como apunta Tomeu Canyelles de Nova Editorial Moll, que tenía su puesto en Cort, es a la vez una buena oportunidad para venir con toda la familia a pasear. Eso sí, sin lluvia mejor.

La jornada ha empezado así, con los libros cubiertos con plástico.

Cerca de la Plaza Mayor, Miquel Ferrer, de Rata Corner, resumía bien la filosofía del día: «a verlas venir», pues, ciertamente, con la lluvia no se puede luchar. Además, ha apuntado que ha habido debate sobre si era mejor idea aplazar el Día del Libro a otra fecha pero, afirma, «históricamente la idea de pasar Sant Jordi a otro día no ha tenido buena acogida». Ferrer, como tantos otros libreros, también se ha mostrado sorprendido por la cantidad de gente que había en las calles a pesar de la lluvia, aunque muchos de ellos eran turistas que, lógicamente, no debían de tener un plan mejor. Sin embargo, también había muchas familias y residentes a los que no les importaba tanto la lluvia. A las 11.30 horas, ha contado Ferrer, «he vendido dos libros: el último de Siri Hustvedt y el de Rosa Montero que, seguramente, estarán entre los más vendidos de hoy».

El presidente del Gremi de Llibreters, Àlex Volney, y responsable de Llibres Ramon Llull junto a Joana Berber, declara que, efectivamente, ha habido debate sobre si celebrar o no Sant Jordi. «Alguien proponía suspenderlo, pero la gran mayoría queríamos seguir adelante, son muchos meses de trabajo para este día. Otra cosa sería si la lluvia no hubiera parado en ningún momento. Pero la previsión era esta, que por la tarde no llovería y todavía queda mucho Sant Jordi por delante. No puedes anular Sant Jordi por cuatro gotas cuando el propio público tiene más ganas que nunca de celebrar este día. El peor Sant Jordi, sin duda, fue el de 2020», concluye. Ciertamente, quedan muchas horas todavía por delante y a los libreros, escritores y lectores no les faltan ganas de pasear por las calles repletas de libros.