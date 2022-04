La cantante Júlia Colom pone voz a la película ‘La jefa’, la ópera prima de Fran Torres

El artista y productor argentino Javier Calequi fue a ver un concierto de Júlia Colom en Barcelona hace unos meses y quedó prendado de su voz. «Me aseguró que un día trabajaríamos juntos de alguna manera, que quería contar conmigo», recuerda la artista de Valldemossa. «Calequi me habló de una banda sonora, pero poco más. En este mundo hay muchas propuestas y pocas se acaban materializando, así que no quise hacerme demasiadas ilusiones. He aprendido a ir con pies de plomo», confiesa. Pero ahora esa promesa se ha cumplido con la película de La jefa, ópera prima de Fran Torres protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Cumelén Sanz. La cinta se estrenará en cines el próximo 29 de abril y también podrá verse en Netflix a partir del 1 de septiembre.

«Meses después de ese encuentro me especificó que se trataba de la primera película de Fran Torres, que la protagonizaba Sánchez-Gijón y que la estaban haciendo con mucho mimo y cuidado. Me dijo que mi voz encajaba bien para algún momento de la película. Al principio quedamos con que yo iría trabajando en la base de la canción y que luego se lo enviaría para que lo escuchara. En un primer momento trabajamos a distancia, pero finalmente fui a Madrid para grabarlo en su estudio. La experiencia fue increíble, me encantó», cuenta Colom. «Me propusieron cantar varias piezas. Tengo entendido que mi parte sale al final de la película, pero como todavía no la he visto no puedo asegurarlo», apunta.

Cartel de la película.

En todo caso, Colom afirma que es una canción con «un texto precioso que firma el propio Calequi» y que la voz es la principal protagonista del tema, aunque «también hay percusión y guitarra de fondo» y cuenta con la participación de Pablo Martín Jones. «Es curioso porque aprendí la canción sin saber nada acerca de la película. Tampoco quise hacer demasiadas preguntas, así que la interpreté a mi manera. Después sí que indagué en el argumento de la cinta. La verdad es que es una letra bastante descriptiva de Madrid», relata.

A su vez, Colom destaca que esta «es de las pocas veces que he cantado en castellano». En ese sentido, explica que «les advertí que cuando canto en español tengo mucho acento, pero me insistieron en que precisamente eso era un valor añadido porque Madrid también es una mezcla de acentos. Así que me sentí reconfortada», aclara. Mientras, Colom continúa trabajando en la grabación de lo que será su primer disco, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de octubre.