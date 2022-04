Los libros vuelven a la calle este sábado. Mallorca recupera la normalidad y celebrará este sábado su primer Sant Jordi sin mascarillas tras dos años marcado por la pandemia del coronavirus. Decenas de librerías, tanto en Palma como en la Part Forana, saldrán a la calle para celebrar la gran fiesta de los libros y la cultura. Para ello, hay preparado puestos, firmas de libros y actividades para pequeños y mayores.

En Palma, un total de treinta librerías asociadas al Gremi de Llibreters de Mallorca saldrán a la calle este 23 de abril repartiéndose a lo largo de diez calles y plazas. Una jornada, además, que contará con una participación masiva de autores, ya que hay programadas más firmas de libros que nunca, superan las doscientas esta edición. Además, todas las compras tendrán un 10 por ciento de descuento. En cuanto a las ubicaciones, se han distribuido con el objetivo de que la gente «pueda mirar los libros y comprar con distancia y tranquilidad». En este sentido, las paradas abrirán a partir de las 09.00 y hasta las 21.00 horas y estarán repartidas entre el Passeig del Born, La Rambla, Plaza Cort, Plaza el Marqués del Palmer, Plaza Mayor, Verge de la Salut, Sant Miquel, Plaza Porta Pintada, Plaza de España y calle Blanquerna.

Las librerías que participan este año en Sant Jordi en Palma son: Rata Corner, Embat Llibres, La librera del Savoy, La Casa del Libro, Literanta, Abacus, Drac Màgic, Gotham Còmics, Baobab, Llibreria Lluna, Quars Llibres, Quart Creixent, Univers del Còmic, La Biblioteca de Babel, Llibres Colom, Librería Finis Africae, Agapea, Curolletes, Come In Palma, Espai Caramulls, Lila i els Contes, Llibreria Campus, Es Raconet, Ínsula Literaria, Llibres Ramon Llull, Metropolis, Little Rata, El Corte Inglés, La Salina –que abrió sus puertas este mismo año– y Fnac.

Todas ellas desde este jueves 21 de abril y hasta el domingo 24, las librerías participantes y pertenecientes al gremio ofrecerán a sus clientes un diez por ciento de descuento, a fin de facilitar las compras y animar a los lectores a celebrar el Día del Libro. Este día tampoco faltarán las rosas, que como cuenta la leyenda del caballero Sant Jordi, es tradición regalar una este día marcado en rojo en el calendario.

Firmas de libros

Además de los más de 200 autores que firmarán en los puestos y librerías de Palma (puede consultar el listado y horario completo aquí). Un total de 15 autores locales firmarán ejemplares de sus novedades editoriales en los centros de El Corte Inglés de Avenidas y Jaume III (Palma) también el próximo sábado. Los autores estarán presentes en los espacios de firmas ubicados en los soportales de ambos centros y en horarios de 12.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas. Sus ofertas proceden tanto del mundo de la cultura como de la educación, el deporte, la comunicación o la salud.

Sant Jordi en la Part Forana

En Inca los puestos de venta de libros y flores, firmas de ejemplares por parte de los autores, cuentacuentos, actividades musicales y lúdicas regresan este sábado. El Ajuntament ha programado numerosos actos dedicados al público infantil y juvenil, para garantizar su participación durante toda la jornada, los actos se alargarán hasta el día 29 de abril.

🌹🐉 Avui hem presentat una nova edició de la Festa del Llibre, que enguany torna a la plaça Espanya amb un complet i variat programa amb activitats per a persones de totes les edats. 📚 T'hi esperam!



ℹ️Consulta tots els actes programats aquí: 👉https://t.co/5ZMj0MhXLB pic.twitter.com/dp91oHGvnr — Ajuntament d’Inca (@incaciutat) April 20, 2022

Manacor también ha preparado actividades en una semana dedicada a los libros que finalizará con la diada de Sant Jordi este sábado. En Sineu celebrar el Día del Libro con un Bibliotrivial, al que todos aquellos que lo deseen ya pueden apuntarse.

📚🌹 La Setmana del Llibre és a punt de començar!



📚🌹 Consulta aquí alguns dels actes més destacats i apunta-t'ho a l'agenda, no hi pots faltar!

.

.

.#feimpoble #setmanadelllibremanacor pic.twitter.com/7zpeama6JI — Ajuntament de Manacor (@ajManacor) April 17, 2022

ATENCIÓ‼️Del 20 al 23 d'abril 📚*TORNA EL BIBLIOTRIVIAL*📚

📝 Per poder participar vos heu d'inscriure amb la família o grup convivent al següent enllaç, fins dia 17 d'abril: https://t.co/0w4Kgk3VSd@ajsineu @dingolasineu @culturamallorca pic.twitter.com/96We78EHHT — Biblioteca de Sineu (@BiblioSineu) April 5, 2022

Además de estos, muchos otros municipios de la Isla han organizado actos para celebrar el Día del Libro. Sin duda, una fiesta muy esperada para el sector de los libreros que esperan que la previsión meteorológica no les impida volver a vivir en normalidad este Sant Jordi.