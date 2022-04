Cualquier banda que afronta su álbum de debut y se toma cuatro largos años para sacarlo a la luz, habiendo generado una cierta expectativa tras sus dos estimulantes cartas de presentación –los EP’s All the clocks (2015) y Continue (2017)– suele caer en la tentación de querer generar ‘la gran obra’ que cambiará el curso de su música. Lo confirma August Cortés, frontman de Jane Yo: «Creemos que este disco ha sido un paso cualitativo en nuestra historia musical». El cuarteto acaba de poner en circulación From now on, un álbum sólido y ambicioso repleto de nuevos matices, envueltos en un sonido neblinoso y con la ensoñación como común denominador sobrevolando el conjunto. Si se llamasen Slowdive o Chapterhouse y procedieran de las Islas Británicas en vez de las Baleares ya lucirían en la portada del New Musical Express (NME)

Ahora, permitan que les ponga en situación. Visualicen a un actor maduro venido a menos y a una hermosa joven, que se cruzan en la penumbra melancólica de un bar en Tokio. Les separa un abismo generacional, les une un presente anodino e insatisfactorio. Entre ellos se va fraguando un amor quizá imposible, quizá platónico, quizá real. Lo único cierto es que las palabras que le susurra Bill Murray a Scarlett Johansson al final de Lost in Traslation, mientras de fondo suena una balada distorsionada de Jesus & Mary Chain, ya forman parte de los enigmas de la historia del cine. Get to know, un tema alojado en el último larga duración de Jane Yo se inspira en el papel de Murray en la citada película. «Es un tipo que a todos los miembros del grupo nos encanta», afirma Cortés. Él, usted y yo sabemos que para los hijos de la generación ‘Pixies’, ese actor, esa cinta y, si me apuran, el mensaje que Sofia Coppola desliza entre bambalinas en el tercer título de su irregular filmografía tiene un significado especial. Y, si no lo entiende, ‘haber nacido antes’, como decía el gran Joaquín Reyes en Muchachada Nui.

Get to know juega un papel clave en la concepción del disco. «Habla de alguien que tiene que conocer a otra persona, pero realmente se empieza a preguntar si se conoce a sí mismo». Otro tema, el primer single, que además da título al LP, From now on, «habla de alguien que se va lanzando mensajes positivos a sí mismo, pero luego la realidad le pone en su sitio». En general, las letras «reflejan las vivencias y el punto vital en el cual nos encontramos los miembros del grupo. Plasmamos los miedos e inseguridades que tiene el ser humano una vez que entra en la madurez».

Rock bañado en humo y melodías pegadizas. Esta fórmula constituye el nervio central de un trabajo más introspectivo y atmosférico, sobre el que Jane Yo decanta nuevas texturas que «combinan guitarras y sintetizadores, utilizando pedales de efectos de guitarra y grabaciones de loops». Elementos que encerrados en el plástico generan una gran experiencia de escucha, pero en directo «no son fáciles de abordar», reconoce Cortés. En From now on, los mallorquines han firmado una elegante e inspirada banda sonora para este presente ominoso.