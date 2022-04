Los libros volverán a tomar las calles de Palma el próximo sábado 23 de abril con motivo de la celebración de Sant Jordi, el Dia del Llibre. Hasta 30 espacios asociados al Gremi de Llibreters de Mallorca, en colaboración con el Consell de Malllorca y el Ajuntament de Palma, montarán sus paradetes en diferentes puntos de la ciudad.

Los libros se han distribuido en diez ubicaciones diferentes con el objetivo de que «la gente pueda hojear los libros y comprar con distancia y tranquilidad», detallaron la mañana de este martes en un comunicado desde el Gremi de Llibreters. El horario de apertura será de 09.00 a 21.00 horas.

Además, desde el jueves 21 al domingo 24 de abril, las librerías participantes en Sant Jordi y las que forman parte del Gremi de Llibreters ofrecerán un 10 por ciento de descuento con tal de «facilitar las compras seguras y animar a los lectores a celebrar el Dia Mundial del Llibre descubriendo, regalando y regalándose libros».

Las librerías que participan este año en Sant Jordi son: Abacus, Come In Palma, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, FNAC, Gotham Còmics, Ínsula Literaria, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Librera del Savoy, La Salina, Literanta, Agapea, Little Rata, Baobab, Llibreria Campus, Drac Màgic, Embat Llibres, Finis Africae, Llibreria Lluna, Quart Creixent, Lila i els Contes, Llibres Ramon Llull, Llibres Colom, Metropolis, Quars Llibres, Rata Corner, Univers del Còmic.

Esos espacios se ubicarán en las siguientes zonas de Palma: Passeig del Born, La Rambla, Plaça de Cort, Plaça del Marquès del Palmer, Plaça Major, Verge de la Salut, Sant Miquel, Plaça Porta Pintada, Plaça d’Espanya y Blanquerna.