Ano ser que se haya vivido en una cueva o, quizá, debajo de una enorme piedra que, además, no tenga conexión a internet, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de Élite. Un indudable éxito de Netflix que nació en España y este viernes estrena su esperadísima quinta temporada a nivel mundial con una enorme expectación en todo el mundo, incluida América Latina y Estados Unidos. En esta nueva tanda de episodios, las intrincadas tramas que ocurren en Las Encinas cuentan con un nuevo personaje interpretado por el mallorquín Marc Bonnín, que debuta en el mundo de las series.

«Es todo un reto para mí», explica a Ultima Hora el intérprete, y añade que «es un personaje que me gusta mucho porque es muy alejado a lo que yo soy». De este, su nuevo alter ego, además avanza que sale en los episodios finales de la temporada y que dará de qué hablar por algo «desagradable» que realiza, pero de lo cual «no puedo contar nada más», indica el mallorquín. También comenta lo «muy guay» que ha sido la experiencia de rodar y entrar en una producción con «tanto renombre» que, además, «es mi primera serie», por lo que «los primeros días tenía mucha adrenalina y nervios», pero el «buen rollo» y la «profesionalidad» acabaron por imponerse. Al final, Bonnín se dedicó a «demostrar que he entrado porque valgo». Algo que debe haber calado ya que este diario ha podido confirmar por otras fuentes que Bonnín estará presente también en la sexta temporada, que se está rodando actualmente, para desarrollar las tramas de su propio personaje.

Una escena de 'Elite'.

Proceso natural

A su vez, el mallorquín indica que su carrera «está avanzando con pasitos y cada vez con personajes más grandes». Desde sus papeles en cortometrajes como Annie, del también mallorquín Miki Durán, hasta la cinta de Agustí Villaronga El ventre del mar, hasta su última producción, 42 segundos, de Alex Murrull y Dani de laOrden, donde comparte elenco con Jaime Lorente y Álvaro Cervantes. En Élite, Bonnín se incorpora a un equipo que suma millones y millones de seguidores en las redes sociales como Itzan Escamilla, Georgina Amorós, Pol Granch, Claudia Salas u Omar Ayuso. «Son gente muy sencilla y amable.Podrías pensar que cualquiera con tantos seguidores podría tenérselo algo creído, pero no, todo lo contrario». Además, confiesa que se ha sentido «muy acogido por los compañeros y los profesionales tanto del equipo actoral como del artístico y todos».

En este sentido, Élite ha sido una máquina de crear legiones de seguidores, como ya demostraron los casos de Ester Expósito, que cuenta casi con 30 millones de seguidores en Instagram, Aaron Piper, con 13, o Álvaro Rico. Sobre esto, el más que posible aumento de seguidores en sus propias redes, Bonnín afirma vivirlo «con tranquilidad» al ser algo en lo que «ni he pensado». Según el actor, «tengo los pies en la tierra y como no ha pasado nada todavía, pues no me como la cabeza con ello. Si ocurre, bienvenido, y si no, pues no pasa nada», bromea.

Imagen promocional de la serie de Netflix.

Pero ahora, con el estreno de la nueva temporada este viernes y disponible en la plataforma de Netflix, lo que importa más son «las ganas que tengo de que la gente lo pueda ver» y de que «me puedan ver». Amigos, familiares, compañeros van a estar pendientes y, además de ellos –que siempre están ahí–, millones de espectadores de todo el mundo podrán ver el debut de Bonnín como un nuevo personaje de Las Encinas. Él mismo adelanta que no he «podido ver nada todavía», quitando algunas escenas, y tiene también «muchas ganas de poder verme a mí mismo» porque «cuando veo algo donde he trabajado no me veo en plan crítico, sino que lo veo como un espectador más, disfrutando del conjunto de la obra donde solo soy un personaje más», por lo que no se juzga, sino que puede disfrutarse.