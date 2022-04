La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood adelantará para este viernes su próxima reunión, en la que decidirá las sanciones que aplicará a Will Smith por abofetear al humorista Chris Rock durante la gala de los Óscar. El presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, comunicó el adelanto en una carta interna, distribuida por la revista Variety, en la que explica que como el actor abandonó la organización bajo su propia voluntad, ya no es necesario cumplir con el plazo de 15 días para que él aportara su visión de los hechos.

A pesar de que Smith decidió salir de la institución, que cuenta con casi 10.000 profesionales del mundo del cine, su junta directiva continuará con el proceso abierto. «Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto se gestione en el tiempo oportuno», aseguró Rubin en la misiva. Tras la salida del actor por su propio pie, la expulsión ya se no baraja como uno de los castigos, que aún así podrían incluir el veto para futuras nominaciones o ceremonias, permanente o temporal, así como la retirada del Óscar, una medida sin precedentes en el caso de problemas de conducta. «Tras la renuncia del señor Smith a su membresía de la Academia el viernes 1 de abril, la suspensión o expulsión ya no es una posibilidad y el calendario legalmente prescrito ya no se aplica», resumió el presidente de la institución, quien aceptó de manera «inmediata» la dimisión del protagonista de «King Richard».

Más de una semana después de la gala de los Óscar, las reacciones al momento siguen ocupando titulares, incluso en los tabloides británicos como The Sun, que afirma que Smith ingresó en una clínica de rehabilitación para gestionar su estrés. Asimismo, Netflix y Sony suspendieron la producción de las dos películas —«Fast and Loose» y «Bad Boys 4»— que iba a protagonizar. Will Smith decidió el viernes abandonar la Academia tras calificar su actuación en la 94 edición de los Óscar como «impactante, dolorosa e inexcusable», según un comunicado remitido por su agencia de representación. Smith adoptó esa posición dos días después de que se abriera el expediente disciplinario. La Academia le instó entonces a emitir una declaración escrita sobre su polémica bofetada al comediante Chris Rock en la gala de los Óscar, después de que éste bromeara sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith. En este sentido, el intérprete afirmó que aceptará «más consecuencias» por parte de la Academia.