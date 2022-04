La Feria del Libro de Londres arrancó este martes en la capital inglesa con sabor mallorquín y balear debido a la presencia de diferentes autores de las Islas que participarán en las actividades programadas de la mano del Institut d’Estudis Baleàrics. Los objetivos son los de ayudar al sector editorial y a su presencia en el programa profesional y en las actividades culturales. Así pues, el ilustrador mallorquín Toni Galmés acudió a la cita inaugural para presentar su trabajo a editores internacionales, por un lado, y la ilustradora ibicenca Violeta Lópiz participa en una exposición con otros autores como Cristina Losantos, Joan Negrescolor, Miguel Pang y Júlia Sardà.

Junto a Lópiz participa Aina Bestard, creadora de What’s Hidden Series, y que publicó recientemente en inglés Paissatges perduts per la terra con el sello Thames and Hudson. Bestard charla este martes junto a la ilustradora Vassiliki Tzomaka sobre el proceso creativo, influencias, sus estilos personales y la manera de aproximarse a los jóvenes lectores en una sesión moderada por Daniel Hahn. La participación balear se completará con una presentación de la traducción al inglés de la antología de poemas de Àngel Terron, The Poetry of Science, en la John Keats House de Londres el 26 de mayo.

A su vez, Laia Malo, del dúo Jansky, participará con otros poetas en lengua catalana e inglesa en un acto de poesía performativa que tendrá lugar en el espacio Iklectik de Londres el próximo 10 de abril. Asimismo, la menorquina Anna Ferrer toca hoy en The Pheasantry. Además de la delegación mallorquina, el Institut Ramon Llull participa en la Feria con su programa cultural Catalan Culture Spotlight, en el que está inscrita Aina Bestard, junto a otros autores como Sergi Pàmies, Eva Baltasar, Irene Solà, Raül Garrigasait, Borja Bagunyà, MartaOrriols y Josep Maria Esquirol. Esto va acompañado de otros actos fuera de la Feria en Londres y otras ciudades del Reino Unido con el objetivo de promover la cultura editorial catalana.