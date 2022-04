El Port Adriano Mallorca Festival cumple una década y lo hace al ritmo de leyendas de la música como Nile Rodgers & Chic, The Dire Straits Experience, que cuenta con Chris White, exmiembro de la formación original y la banda escocesa Texas en este orden. Será la primera vez que las tres formaciones actúen en la Isla, que se repartirán respectivamente las fechas del 20 de julio, el 6 de agosto y el 12 de agosto.

El caso de Nile Rodgers es el de uno de los músicos más productivos y versátiles de la historia. Fundador junto a Bernard Edwards del grupo Chic, con el que vendrá a la Isla, han colaborado con artistas de la talla de Madonna, Daft Punk, David Bowie, entre otros muchos más. Algunos de sus trabajos, como la popularización de temas como The Freak o Good Times, que sería luego utilizado en Rapper’s Delight, considerada como el inicio del hip hop.

Nile Rodgers, miembro y fundador de Chic, actuará por primera vez en la Isla el 20 de julio.

Por su parte, el saxofonista Chris White, miembro en diferentes épocas de la mítica banda The Dire Straits, autora de himnos del rock como Sultangs of Swing o Walk of Life, también ha colaborado con creadores de fama mundial como Paul McCartney, Mick Jagger o Robbie Williams, entre otros.

Texas, liderada por Sharleen Spitteri, clausura el festival el 12 de agosto.

Finalmente, la banda escocesa Texas, liderada por la cantante y guitarrista Sharleen Spitteri, retoma su vuelta a los escenarios para celebrar los 30 años de su álbum debut, Sothside, que incluye uno de sus mayores hits, el tema I don’t want a lover. Las tres formaciones se suman a los nombres de un festival que en 10 años ha traído a artistas como Gloria Gaynor, Tom Jones, Omara Portuondo o Roger Hodson, entre otros.