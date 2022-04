No lo parece, pero han pasado más de 40 años desde que Los Secretos echaron a rodar, cuando aún se hacían llamar Tos. Los éxitos de quien fue una de las bandas claves en la explosión musical de aquel Madrid iconoclasta de los 80, regresa a Ciutat en la voz de A tu lado, la banda tributo que podrá escucharse este sábado 2 de abril en la sala La Movida de Palma a partir de las 22.00 horas.

Los Secretos apechugan a diario con dos circunstancias que, a la postre, han marcado profundamente su historia: el peso de un repertorio monumental, con al menos una veintena de títulos que han de sonar sí o sí cada vez que pisan un escenario, y el recuerdo aciago de aquel 17 de noviembre que nos privó para siempre de Enrique Urquijo, la voz más sensible del pop español (con permiso de Antonio Vega).

Aunque su hermano Álvaro ha mantenido la llama encendida, bajo su liderazgo Los Secretos se han introducido en la vida de millones de fans, que han machacado sus vinilos hasta reducirlos a polvo, haciendo realidad el hito más codiciado de un artista: que su legado se transforme en intergeneracional, como prueba un repertorio inoxidable plagado de éxitos como ‘Déjame’, ‘Sobre un vidrio mojado’, ‘Amiga mala suerte’, ‘Cambio de planes’, ‘Y no amanece’, ‘Ojos de gata’, ‘Quiero beber hasta perder el control’, y un largo etc. Temas que no desfallecen en manos -perdón, en voz- de A tu lado. Una banda que se sube al repertorio de los madrileños con la maestría de su sonido fiel al original.