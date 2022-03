El recién y esperado regreso de Antònia Font con el disco Un minut estroboscòpica (Primavera Labels) traía consigo otra obra de arte, su portada, una ilustración de Petra Pericàs (Mancor de la Vall, 1997). Sin embargo, la autora afirma, con mucha ilusión y sencillez que parece caracterizarla, que «a veces, hechos tan importantes como que regrese Antònia Font y que la portada del disco sea una ilustración mía no guarda una gran historia secreta detrás o algo muy profundo, simplemente nos gustaban nuestros trabajos y nos entendimos. Y ya está bien que fuera así, tan natural. Precisamente por eso me ha parecido todo tan bonito».

«El dibujo ya estaba hecho y Joan Miquel Oliver me contactó para hablar sobre mi trabajo. Me dijo que esta obra en concreto le gustaba mucho y encajaba muy bien con el disco. Al final, es un juego de imágenes como lo son todas mis creaciones: ideas que tengo en la cabeza que no sé muy bien de dónde salen y que dibujo», cuenta.

La artista Petra Pericàs.

Ilustración

La ya famosa ilustración muestra dos niños que juegan despreocupaos en la orilla del mar, con apenas olas, y dejan un rastro incendiario en la arena. La playa, con montañas al fondo, está tranquila, parece el final del día y tal vez también sea el crepúsculo del verano. Una playa que a algunos recuerda a la de Son Serra de Marina, a lo que Pericàs confiesa que «no es exactamente Son Serra, aunque me inspira muchísimo; es uno de los lugares en los que estoy más a gusto». En todo caso, la artista reconoce que su imaginario es muy «onírico y metafórico, aunque tiene un punto de vista realista». «Llega un momento en el que no sabes si es un sueño o es algo que está pasando de verdad. No hay una respuesta escrita y eso me hace gracia, que nunca termines de saber», admite.

Ilustración de la portada ‘Un minut estroboscòpica’.

De hecho, son características que recogen la esencia de Antònia Font. «He crecido escuchando su música y, como tantos otros mallorquines, siempre han estado ahí, me han influenciado muchísimo, tanto su universo como la manera que tienen de trabajar como artistas», declara. Lo que sí realizó Petra Pericàs a propósito para Antònia Font fueron las ilustraciones para el videoclip de la canción Un minut estroboscòpica, dirigido por Antonio Lara, quien también se ha encargado de la animación junto a Héctor Robles. «Han creado una historia fantástica y divertida, muy adecuada para este retorno», apunta.

Un retorno que Pericàs supo hace un tiempo, antes de que se produjera. Fue un secreto que supo guardar muy bien. «Son secretos que te alegran la vida. Era algo que todos deseábamos pero que no sabíamos que sucedería. Cuando me lo dijeron estuve en shock y tampoco podía contar nada. Aunque es verdad que los artistas estamos acostumbrados a ese secretismo y discreción, pues a menudo trabajas en proyectos que te hacen mucha ilusión pero que no puedes desvelar», comenta. Sobre el disco, Pericàs asegura que «es realmente la esencia de Antònia Font». «Han vuelto con la mejor versión de ellos que es la de siempre. Me encanta desde todos los puntos de vista, como mallorquina, como ilustradora y como amante de la música, estoy muy contenta», insiste.

Un fotograma del videoclip ‘Un minut estoboscòpica’.

Ciencia

La creadora está ahora, y hasta el próximo mes de septiembre, en Sicilia, donde realiza un voluntariado con la ONG Geloi Wetland que se ocupa de gestionar los pantanos y la protección de aves migratorias. De hecho, Pericàs dice estar cada vez más interesada en la ilustración científica. «Me encantan los animales y la naturaleza. He crecido en Mancor de la Vall, ayudando a mi padre con las tareas del campo. En este tipo de ilustración he encontrado una aplicación muy bonita para hacer llegar a más gente cuestiones como la educación ambiental», señala Pericàs, cuya obra se sitúa entre la pintura y la ilustración.

De cara al futuro, Petra Pericàs tiene claro que «me gustaría dedicarme de lleno a la ilustración, que es lo que me hace feliz». En este sentido, la artista apunta que «es importante ir con los ojos bien abiertos, fijarte en lo que tienes al lado e ir haciendo camino poco a poco, escuchándote a ti misma. Es cuando mejor funcionan las cosas: escuchándote a ti misma, yendo a tu ritmo, sin compararte, sin correr y siendo honesta».