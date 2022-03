Solo tiene 15 años y ya es una de las pianistas más prometedoras de Europa. Nacida en Moscú en 2007, Alexandra Dovgan ofrecerá este jueves, a las 20.00 horas, su primer concierto en Mallorca en el Teatre Principal de Palma. Arropará como solista a la Orquestra Simfònica en una cita benéfica a favor de los refugiados de Ucrania.

En Mallorca tocará el Concierto para piano nº 2 de Chopin. ¿Cuál es la esencia de esta obra?

—Nunca he estado en Mallorca y es un verdadero privilegio tocar la música de Chopin aquí. Estoy muy agradecida a la orquesta por esta invitación. Chopin es uno de mis compositores favoritos y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Su música reconforta. Cada vez que la toco, me sorprende cómo una música tan frágil puede darnos tanta fuerza y energía. Hay mucho dolor en su música, pero también hay esperanza y amor. Creo que se puede tocar la música de Chopin sin parar.

¿Qué siente cuando toca en el escenario?

—Es una gran responsabilidad ante el compositor, tienes que transmitir su idea; también ante el público, tienes que contarle una historia, y ante uno mismo, no debes tocar mal. Mientras tanto, puedes disfrutar del proceso de hacer música en colaboración con el piano, pero a veces hay problemas que tienes que resolver porque el piano no siempre te ayuda. Lo más importante es no decepcionar al compositor.

Cuando usted tenía 12 años, el gran pianista Grigory Sokolov le dijo: ‘Lo que se oye es la interpretación de un individuo y una persona maduros’. ¿Cómo se explica esta madurez a su edad?

—Creo que esta profesión no conoce edad: se puede jugar muy bien o fantásticamente a cualquier edad, o se puede jugar mal. El maestro Sokolov es un genio con un gran corazón y yo tengo que trabajar para estar a la altura de sus palabras. Solo trabajo y trato de dar lo mejor de mí en el escenario.

¿Hay algún compositor que le resulte especialmente cercano?

—Normalmente la música que estoy tocando o aprendiendo en un momento concreto es muy especial para mí. No puedo mencionar dos o tres nombres porque otros vienen inmediatamente. No se puede elegir entre Mozart, Bach, Rachmaninoff o Mahler.

¿Cuándo supo que quería ser pianista?

—Cuando tenía tres años, teníamos en casa un piano de cola muy antiguo, un Röhnisch, con una etiqueta de papel que decía Yamaha. Durante mucho tiempo no me di cuenta de que era solo una etiqueta y estaba muy orgulloso de poseer un piano tan famoso. Escuchaba música todo el tiempo, simplemente me rodeaba. Muy pronto, cuando no podía dormirme, me ponían una grabación de la interpretación de Gould de las Variaciones Goldberg de Bach y me encantaban. Cuando llegó el momento de ir a la escuela de música, mis padres me llevaron a la Escuela Central de Música Especial, que depende del Conservatorio de Moscú y para la que hay que ser seleccionado entre muchos otros candidatos. De alguna manera, esta escuela me gustó inmediatamente, incluso su edificio, e hice todo lo posible por entrar. Para mí es natural ser pianista.

¿Por qué eligió la música clásica y no, por ejemplo, la música pop?

—Como he dicho, el arte puede reconfortarnos. Y creo que solo la música clásica nos da la oportunidad de aprender cosas y crecer a lo largo de nuestra vida. Nunca escucho música pop.