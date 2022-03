Sin duda alguna la gala de los Oscar de este 2022 será recordada especialmente porque recupera la normalidad tras la pandemia de coronavirus, pero sobre todo por algunos grandes momentos, ya inolvidables, vividos sobre el escenario del Dolby. Sin duda alguna, el bofetón del actor Will Smith al conductor de la gala Chris Rock ya es historia de los premios de la academia de Hollywood. Parecía una broma, pero no lo fue. El actor se sintió profundamente ofendido, y así lo contó luego entre lágrimas al recoger el Oscar a Mejor Intérprete Masculino, por la broma que lanzó sobre el aspecto físico de su mujer. No lo dudo, se levantó, subió al escenario, fue hacia él y agredió, ante la incredulidad de los espectadores que no sabían si el momento estaba preparado.

Más allá de este encontronazo, que ahora veremos qué medidas toma la academia del cine y el propio agredido, la gala de los Oscar brindó otros grandes momentos. El de actualidad más candente, el homenaje al pueblo ucraniano con un mensaje directo en el que la academia solicitaba «un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que está sufriendo una invasión, un conflicto y prejuicios dentro de sus fronteras». Además, varios de los asistentes a la gala lucieron insignias con la bandera de Ucrania o lazos azules en solidaridad con los refugiados. Precisamente con un enérgico "Y viva Ucrania" terminó su intervención Francis Ford Coppola que subió al escenario del Dolby Theater acompañado de Robert De Niro y Al Pacino para celebrar los 50 años de El Padrino. no vi cuando salió esto 😭 TE AMO PULP FICTION pic.twitter.com/S5etCVLnw8 — nash ᰔᩚ 🪩 (@middaysunvol6) March 28, 2022 Otro gran instante fue el regalo a los fans de Pulp Fiction. El otro ilustre trío formado por Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta puso al público en pie en la celebración de los 28 años del estreno de 'Pulp Fiction'. Beyoncé, Be Alive (Live at the 2022 #Oscars) pic.twitter.com/4GiCIH2gCR — b 📂 (@sheeshgwsmedia) March 28, 2022 Noticias relacionadas Will Smith agrede a Chris Rock en el escenario del Dolby Theater No hay que olvidar tampoco el inicio de la fiesta del cine, marcada por la actuación de Beyoncé. La artista fue la encargada de abrir la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood con una actuación musical en vídeo que dio paso a la presentación oficial de la gala.