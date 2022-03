Recuerdos emotivos y anécdotas para celebrar el Día Mundial del Teatro

El Instituto Internacional del Teatro (ITI) impulsó la conmemoración del Día Mundial del Teatro, que se celebró por primera vez el 27 de marzo de 1962. Para festejarlo, Ultima Hora invita a cuatro profesionales que trabajan en este sector a compartir recuerdos, experiencias o anécdotas que les vinculen al teatro. Ellos son: Pepa Ramón, una de las fundadoras del Teatre Sans de Palma y de la compañía Estudi Zero; Miquel Àngel Raió, cofundador de la compañía L’Aviador, director, dramaturgo y videocreador; la actriz Mercè Sancho y David Mataró, ganador de la última edición del Torneig de Dramatúrgia.

Pepa Ramón, de hecho, recuerda que el 27 de marzo de 1984 abrieron las puertas del Teatre Sans. «Mi madre tenía la radio puesta y me dijo que acabábamos de salir en el programa de Luis del Olmo. Estaba muy emocionada y yo tampoco me podía creer que dieran esa noticia a nivel nacional», cuenta. Como no puede ser de otra manera, anécdotas tiene muchas, sobre todo relacionadas con Joan PereZuazaga, miembro de Estudi Zero, fallecido en 2019. «Siempre nos hacía reír. En una función de la obra Vol en picat dins de la sala despedía al público improvisando al final del espectáculo pero los espectadores no llegaban a irse porque estaban pendientes de él, ¡duró veinte minutos más!», relata Ramón.

Pepa Ramón, fundadora del Teatre Sans

Pepa Ramón, fundadora del Teatre Sans

Por su parte, Miquel Àngel Raió cuenta que lo que le vincula más al teatro es el recuerdo de su madre. «Cuando en 2009 estrenamos en la Sala Petita del Principal de Palma el primer espectáculo de L’Aviador, Els accidents del Petit Príncep, estaba en el hospital con mi madre, que estaba en la fase final de su enfermedad. Murió justo cuando Conchi [Almeda, su compañera] interpretaba una escena en la que lloraba por la muerte de Antoine de Saint-Exupéry. Ese fue el origen del nombre de L’Aviador. Desde entonces, para mí entrar en un teatro y subirme a un escenario con L’Aviador, con Conchi, es estar cerca de mi madre», relata Raió, que se encarga de la videocreación de Shock 1 y Shock 2, que podrán verse en el Principal el 2 y 3 de abril.

Miquel Àngel Raió, director, autor y videocreador

Miquel Àngel Raió, director, autor y videocreador

La intérprete Mercè Sancho de la Jordana también comparte un emotivo recuerdo: «Hace unos seis años representamos Les llargues nits de Can Sales por diferentes pueblos de la Isla. Un día, cuando terminamos una función, una mujer se fue hacia su casa y volvió para enseñarnos una fotografía de una familiar suya asesinada en la Guerra Civil. Sintió la necesidad de volver y compartir su historia y nos agradeció que le diésemos voz. Fue un momento muy especial», asegura. La actriz está trabajando en Guia de supervivència per al desgel, que se estrenará el 28 de abril en el Principal.

Mercè Sancho de la Jordana, actriz

Mercè Sancho de la Jordana, actriz

David Mataró, ganador del último Torneig de Dramatúrgia con su texto Al Berta, tiene en la mente un «momento catártico». «Hace mucho tiempo, en la SalaPetita del Principal de Palma, vi Molts records per a Ivanov, de Pep Tosar. Estaba yo en primera fila, algo que suelo hacer, y Pep estaba justo delante de mí. Fue un momento único, me removió durante toda la obra. En ese preciso instante pensé: ‘algún día tengo que trabajar con él’. Y así fue, trabajamos juntos en Treufoc. Y tenemos más proyectos juntos», avanza. «Era una escena muy conmovedora en la que recibía la triste noticia de que su mujer está muy enferma y morirá. Recuerdo el silencio, cómo lo recibía su personaje. Lo pasé fatal, fue un momento muy chulo», afirma.

David Mataró, ganador Torneig de Dramatúrgia

David Mataró, ganador Torneig de Dramatúrgia

Y es que la mejor manera de celebrar el Día del Teatro es yendo, ir a ver obras, sentarse en la butaca y dejarse conmover. Lo que allí sucede, a menudo permanece.