La gala de los Premios Oscar 2022 se celebra este domingo, 27 de marzo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles desde las 02.00 hora peninsular española. La alfombra roja de los Oscars comenzará antes, a eso de las 00.30 horas, y también se podrá seguir en directo. Aquellos que no quieran perderse ni un detalle de la fiesta del cine podrán seguir la gala en directo a través de Movistar, que tendrá una programación especial que comenzará a las 00.00 horas en el canal Movistar Estrenos 2 y en #0. El programa lo conducirá María Gómez junto a María Guerra y Cristina Teva.

Desde Los Ángeles, tres comediantes mujeres compartirán los roles de presentadoras, los seguidores elegirán dos premios y algunos discursos de aceptación se grabarán antes de la emisión en directo. Eso es parte del plan para transformar la transmisión de los Premios de la Academia de este año, que se enfrenta a una prueba fundamental el domingo para tratar de recuperarse de los bajos índices de audiencia del año pasado.

Tras estar sin presentador desde 2019, la próxima edición de los Oscar cuenta con tres: las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Es la primera vez que tres mujeres presentarán la ceremonia, aportando cada una su propio sentido del humor. «Ya empezamos con tres vaginas», dijo Hall en una entrevista. «Creo que tres mujeres en el escenario ya lo pone en marcha (el espectáculo), así que creo que empezamos bastante bien». La estrella de «Trainwreck», Schumer, ha descrito su estilo como «malvado» y ha dicho que está dispuesta a «no tener ningún filtro» con los artistas que estén en la ceremonia. «Para eso estamos todos aquí, para poder destrozarnos unos a otros», bromeó en un vídeo publicado por la cadena ABC.

Al mismo tiempo, el productor Will Packer promete que la 94ª edición de los Oscars celebrará las películas en torno al lema Amantes del cine, únanse. Algunos presentadores, como el patinador Tony Hawk y el rapero Sean Combs, proceden de fuera del mundo del cine, una señal de que el espectáculo no es sólo para cinéfilos. En su época de esplendor, los premios de la Academia eran una cita obligada para la televisión y servían como un deslumbrante anuncio para Hollywood. Más de 55 millones de espectadores estadounidenses sintonizaron cuando el éxito Titanic arrasó en 1998.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar contará con grandes actuaciones. Beyoncé defenderá su candidatura en la categoría de mejor canción original con la aclamada Be Alive para la banda sonora de El método Williams, la película sobre la ilustre trayectoria de las hermanas Williams protagonizada por Will Smith. Sebastián Yatra también tendrá un gran protagonismo con Dos Oruguitas, la popular canción de la cinta de Disney Encanto. Reba McEntire hará lo propio con Somehow You Do, de la película Cuatro días más, mientras que Van Morrison entonará los versos de Down to Joy, de Belfast. También subirá al escenario Billie Eilish.

El año pasado, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a los organizadores a trasladar la ceremonia a una estación de tren con una asistencia limitada y sin actuaciones musicales, la audiencia se redujo a 10,4 millones en la cadena ABC, que tiene los derechos para televisar el espectáculo hasta 2028.Los productores pretenden que el evento no supere las tres horas. Algunos años se ha alargado más de cuatro. Para ayudar a mantener ese límite de tiempo, los ganadores de ocho premios, incluidos los de sonido y diseño de producción, se anunciarán en el Teatro Dolby justo antes de la emisión por televisión. Las grabaciones editadas de sus discursos se reproducirán durante la emisión.