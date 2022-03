Bollywood rueda en la Plaça de Cort para despedirse de Mallorca

La plaça de Cort de Palma ganó una nueva terraza esta mañana en la que poder tomarse un café a la sombra del majestuoso edificio del Ajuntament. La ocasión no es otra que el rodaje Pathan, la producción de Bollywood que ha convertido la pequeña acera frente al consistorio en un enclave de lo más parisino.

Algunos transeúntes, al observar la estampa, se preguntaban si uno podía sentarse en esas sillas. Principalmente los locales, aquellos palmesanos que pasan a diario y que conocen a la perfección la fisionomía de la plaza, dudaban sobre a cuál de los diferentes bares de la zona pertenecían aquellas mesas custodiadas por sendas señales. «Yo pensaba que estaba prohibido poner una terraza aquí en medio», comentaba un jubilado a un compañero con quien compartía asiento en el banco de Sinofós.

Los turistas, en cambio, no parecían extrañados y aunque alguno hacía el amago de sentarse en las sillas, tras la reglamentaria fotografía de la fachada de Cort y su imponente reloj, simplemente continuaban su camino hacia la Seu o descansaban bajo la olivera viendo el trasiego de vigilantes que custodiaban la terraza desde alrededor e las 10.00 horas de la mañana de este lunes con el objetivo de evitar que nadie ajeno a la producción ocupe ese espacio.

«Queda mucho para empezar a rodar», comenta uno de los vigilantes mientras otro le comenta en tono cordial a un policía local: «¡A mí no me pongas a cortar el tráfico, eh!». Poco a poco, algunos camiones aparecen en la plaza y descargan copas y alimentos –que, a simple vista, no parecían atrezzo– y a la espera de las estrellas 'bollywoodienses' como Shahrukh Khan, quien se dejó caer por la plaza finalmente a eso de las 16.00 horas.

Y con esta última secuencia rodada a lo largo de la tarde se pone fin al paso de Bollywood por Mallorca y que es una de las muchas producciones que se esperan para este año. El anterior, de hecho, 2021, hubo un total de 170 producciones en Palma gestionadas por la Palma Film Office que dejaron un gasto total de 3.950.859 euros y con 1.122 contrataciones de profesionales locales.