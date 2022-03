El festival Contrast de verano cambia Mallorca por Eivissa

La edición veraniega del festival Contrast cambiará este estío de sede. Aunque estaba previsto su celebración en Palma, como en los años anteriores, finalmente se llevará a cabo en Sant Antoni entre los días 27 y 28 de mayo y contará con la presencia de Clem Burke, batería y fundador de Blondie, Marky Ramone, la cantautora Sophie Auster, hija del escritor Paul Auster, y la artista y fotógrafa Sean Yeult. El evento fue anunciado ayer en la misma ciudad de Nueva York, punto en común de todos los artistas invitados, y en el que se desveló finalmente que el Contrast cambia Mallorca por Eivissa en su próxima edición veraniega, aunque regreserá a Mallorca para su futura edición invernal.

Clem Burke, batería y fundador del conocido grupo Blondie, estuvo en Mallorca en la presentación de la primera edición del ContrastMallorca en enero de 2020, pero debido a la pandemia se pospuso y, finalmente, no ha podido acudir a la Isla por complicaciones diversas. En Eivissa, Burke actuará con Marky Ramone en la que será la primera vez que pinchan juntos. Por su parte, Sophie Auster, hija del conocido escritor Paul Auster, ofrecerá un concierto con banda en directo y Sean Yseult inaugurará su exposición The all axed for you.

El acto de presentación se llevó a cabo ayer martes en La Nacional, la institución española más antigua de Estados Unidos, y ha contado con la colaboración del cónsul de España en Nueva York, Santiago Herrero, y la presencia de la artista española residente en Nueva York, Itziar Barrio, el saxofonista de los Rolling Stones, Time Ries, el cantautor español Marwan o el cómico Dave Hill. Según detallaron desde la organización del festival, el Contrast cambia de Isla para la edición veraniega por la gran «receptividad» recibida en Eivissa y agradecen la predisposición recibida siempre por el área de Cultura del Ajuntament de Palma, con quien esperan seguir colaborando en el futuro, aunque, en esta ocasión, el nombre que acompañe al Contrast y que ha sido recogido por los medios estadounidenses sea el de Eivissa.