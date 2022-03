María Ruido y Mounir Fatmi, protagonistas de las nuevas exposiciones individuales de Es Baluard

Las reglas del juego, de María Ruido (Ourense, 1967) y Mientras llega la tormenta, de Mounir Fatmi (Tánger, 1970) son las dos nuevas exposiciones individuales de Es Baluard Museu d'Art Contemporani. Las inauguraciones de ambas propuestas es el próximo miércoles 16 de marzo a las 19.00 horas. La muestra de Ruido, comisariada por Imma Prieto, directora de Es Baluard, se podrá visitar hasta el próximo 4 de septiembre y la de Fatmi, comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta, hasta el 19 de junio.

Las reglas del juego, de María Ruido, toma su título de la pieza audiovisual inédita protagonizada por la propia creadora y la conocida escritora y activista feminista Brigitte Vasallo. Se trata de una entrevista filmada en Can Maquès (Palma) en la que se profundiza en las dificultades, conflictos y contradicciones de clase y de género que se producen en el mundo laboral de ámbito artístico y cultural. «Hablamos desde la profunda subjetividad y son historias personales que ponen de manifiesto desplazamientos performativos. Se desprende una enorme violencia estructural. Estamos acostumbrados a vivir esa violencia que supone no tener en cuenta los diferentes orígenes de la gente, pero está ahí», apunta Ruido.

La exposición se completa con otras obras de Ruido en las que, a través de la investigación de archivos visuales y memorias, tanto personales como colectivas, explora las nociones de trabajo y clase social, como ElectroClass (2011), Ficciones anfibias (2005) y La memoria interior (2002). Ruido afirma que es «un recorrido por los 20 años de su trayectoria», ya que están su primer «ensayo visual» que realizó en 2002 y una pieza creada en este 2022.

A lo largo de estos años, la creadora reconoce que «sigo manteniendo las mismas líneas que aparecen las primera producciones, siempre relacionadas con la historia, la memoria y la historia de la clase trabajadora. Este último aspecto no aparece habitualmente en el arte contemporáneo o en el cine y si lo hace es con una forma fetichada o como trasfondo de historias basadas en lo emocional».

La violencia es otra cuestión que se aborda en el proyecto de Mounir Fatmi, Mientras llega la tormenta que reflexiona, desde el convulso contexto actual, sobre la elaboración de todos esos relatos que llevan tiempo sometiéndonos, narraciones que, desde una violencia física e intelectual, han marcado nuestro pasado y condicionan nuestro futuro. En palabras de Gómez de la Cuesta, las piezas de Fatmi «actúan como dispositivos, resortes que hacen pensar en la situación que estamos viviendo y lo que va a venir después, que condicionará nuestras vidas» y lo hace con una estética que «apela directamente al mundo árabe».

La pieza central de la propuesta titulada Inside the Fire Circle 02 (Dentro del círculo de fuego 2) se nutre de «elementos que son una arqueología de dispositivos que suministran información, como son las cintas VHS, las máquinas de escribir o las antenas de los cables para televisión». «La instalación pone el foco en la comunicación y en la idea de la explosión, de la detonación y en lo que se nos aparece como intrínsicamente arriesgado», añade el comisario.

Asimismo, la muestra incluye tres nuevas piezas creadas también específicamente para el proyecto: The Point of No Return (El punto de no retorno), donde Fatmi aborda el tema de un mundo invadido por la información en el que todo se ha convertido en datos, gráficos y símbolos; Before the Storm (Antes de la tormenta), una gran instalación pictórica con claras referencias a la tradición decorativa del arte islámico, y Poems: The Missing Show (Poemas. La exposición perdida), en la que realiza un poético vídeo que interroga al visitante sobre cuestiones que tienen que ver con el miedo al otro. Estas tres obras se completan con otras dos ya conocias: The Angel's Black Leg (La pierna negra del ángel) de 2011 e History is Not Mine (La historia no es mía), de 2013.