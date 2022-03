El Hermano L está de enhorabuena. Su última entrega discográfica, Trunkadelic, un álbum cargado con una lírica canalla y un tono vacilón, marca de la casa, ha sido nominado a seis galardones en los prestigiosos premios MIN de la Música Independiente de España. En concreto, ha despuntado en las candidaturas a Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Letra Original, Mejor Álbum, Mejor Grabación de Músicas Urbanas y Mejor Producción Musical. Hasta el cierre de votaciones, plazo que expira hoy, puede ‘arrimar el hombro’ y apoyar a ‘la causa’ decantando sus preferencias en el sitio web www.premiosmin.com.

Miembro de La Puta Opepé, uno de los proyectos más dotados del hip hop nacional, Juan Carlos Alonso, conocido como El Hermano L, explica que Trunkadelic «es mi particular visión y revisión del formato hip hop en unos tiempos en los que está tremendamente de moda, perdiendo la esencia que lo caracterizó durante años». El mallorquín se debate entre la tristeza de ver que el género está ‘demasiado comercializado’ y el ímpetu reivindicativo que nace de su papel pionero. «Nadie te respeta por ser un pionero hoy en día, Trunkadelic es una sonora bofetada al postureo», propina con orgullo. En su opinión, «el público general no tiene ni pajolera idea de lo que es el hip hop», lanza.

Temático

Su nuevo material comprende un amplio marco temático, «hay letras como Superbad, que hablan de nuestra sociedad occidental y capitalista; y otras como El tiempo se acaba son bastante apocalípticas. También hablo de ser un auténtico perdedor, pero con orgullo y clase, aceptar esa situación con la cabeza alta y sacarle provecho». El rapero no se cansa de atizarle al postureo, «en estos días en los que prima ese individualismo tan exacerbado, y en los que todo el mundo mola tanto, Trunkadelic es un alegato al estilo que me caracteriza desde hace casi 30 años». Su lírica punzante y chulesca se viste con nuevos ropajes. «Llevaba 20 años haciendo reggae en todas sus vertientes, y conocía el hip hop desde mi adolescencia, así que en esta ocasión me propuse revisarlo y darle un toque diferente, sin que perdiera la esencia pero con aires nuevos».

Tras acaparar seis nominaciones a los Premios MIN de la Música Independiente, Hermano L considera «que va a ser bastante difícil» hacerse con los galardones. «El mecanismo es bien básico: tantos amigos tienes, tantos votos obtienes. Depende mucho del impacto y repercusión que tengas en redes sociales, de la respuesta de esa gente». En cualquier caso, no le quita el sueño, cree que «hay cosas más importantes de las que hablar, no me veo dándole bombo a las nominaciones con la que está cayendo, perdóneme la industria». Genio y figura. No se retire, aún quedan un par de ‘zascas’. «La mayoría de la gente que me conoce está pagando hipotecas, saliendo de currar tras un horario partido demoledor, y no están yendo a conciertos ni apoyando causas como la mía, porque bastante tienen con lo suyo. Con esto quiero decir que los chavales que votan y pueblan la red no me conocen, aunque algunos flipen cuando ven que algunos de mis temas son de cuando nacieron. Suena a sobrada, pero es la pura realidad. Creo que esta circunstancia no es algo que juegue a mi favor, sinceramente», zanja.