Fallece el musicólogo Xavier Carbonell

Acaba de traspassar Xavier Carbonell, un referent de la música contemporània, compositor, musicòleg, professor, intel·lectual, investigador i clavecinista. La seva formació la va realizar a la seva ciutat nativa, Barcelona, ampliant estudis amb els mestres Joan Guinjoan, Luigi Nono, Mauricio Kagel i Corium Aharoniam.

Va tenir molt de contacte amb la Fundació ACA, tenint un paper molt representatiu dins els Encontres de Compositors i enregistrant discs compactes de les seves obres, destacant el monogràfic per a piano Compositors de la Mediterrània, on l’excel·lent pianista i esposa, Maria Victòria Lassalle, va interpretar i enregistrar les seves obres per a piano. La seva producció abraça més de 150 obres, des de música de cambra, piano, música simfònica i diverses formacions. L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears li interpretà: Topos; Espores; Lalibela, per a quatre saxòfons i orquestra, Costuix, i Badall de Sargantana.

Cal destacar el concert a l’Auditorium del Conservatori de Perpinyà del dia 24 de novembre de 2002, amb el Conjunt Instrumental Contemporani de l’Orquestra Simfònica de les Balears, interpretant L’esfera translúcida. Segons el diari francés 'L’Independant', fou el millor concert del festival. La crítica digué: «La obra de Xavier Carbonell emanaba una atmósfera palpitante, eterizada como el espejo de la vida. Estas sonoridades delicadas eran como lanzas en el aire de esta tarde o anochecer de noviembre, para llevarnos hacia un ensueño ilimitado» (B. Ducol).

Va impartir clases al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Destaquen les seves conferències, el folklore mallorquí i el llibre La imatge de la música a Illes Illes Balears sobre iconografia religiosa. La seva música és d’una originalitat única i mística.