La ley del rock and roll

Glass se definen como «bandarras, gamberros, golfos y facinerosos». Y entre sus filas milita el polifacético abogado penalista José Ignacio Herrero, conocido como ‘Chiqui’, desde febrero. La banda mallorquina, de rock and roll «crudo», debutó en la sala Es Gremi a finales de enero y el letrado se encontraba entre el público: «El concierto me pareció súperpotente y transmitían lo bien que se lo pasaban». «Se puso pesadete», bromea el líder de Glass, Toni Maltraste, en el estudio de grabación que tienen a las afueras de Palma. ‘Chiqui’ llevaba 30 años sin tocar en una banda. Ha colaborado con Los Fletchers o Los Malditos, pero tenía abandonados los escenarios.

«El verano pasado soñé en una siesta que tocaba el saxofón con un grupo y les decía que me sentía raro porque normalmente toco la armónica». El abogado siguió manipulando el instrumento en el sueño hasta que se despertó de la siesta y se puso a mirar saxos por Internet. Encontró uno por 300 euros, se lo compró y ahora no se despega de él. El grupo, que actúa el 10 de junio junto a The Mitchums en el Club Mutante (Gomila), se encuentra grabando material nuevo. En la canción Cougar nation cuentan una anécdota que vivió el cantante cuando estuvo de gira con otro proyecto en Portland. «Fuimos a dar una vuelta por un parque natural en el que había pumas. Un letrero recomendaba qué hacer si te encontrabas con uno. Había un punto muy divertido que decía: ‘Si te ataca, contraataca’», explica Toni Maltraste.

A Glass les gustaría tocar en sitios menos convencionales. «Se podría hacer un concierto en una peluquería o una pizzería». –¿Y en el juzgado? –Molaría muchísimo.