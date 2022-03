‘TheBatman’ oscurece Gotham para iluminar los números de taquilla

Un nuevo Batman domina Gotham y se le conoce por el nombre de Venganza. Su rostro, bajo la máscara, es el de Robert Pattinson, y se mueve a las órdenes del cineasta Matt Reeves, que le adentra en el thriller y en el género negro para enfrentarle a Enigma. La crítica ya ha dado su visto bueno y ahora le toca el turno al público general, que a partir de mañana tendrá la opción de asistir a la última andadura del caballero oscuro con el estreno de The Batman.

En Mallorca podrá verse en las salas de Aficine Augusta, Ocimax y Manacor, además de Artesiete Fan y Cinesa Festival Park, con la opción de poder disfrutar de las casi tres horas de duración del metraje en versión original tanto en Augusta como en Cinesa. Desde Aficine, de hecho, no dudan en catalogar la película como uno «de los estrenos más esperados de 2022» y Juan Salas, gerente del grupo, avanza que «creemos que puede funcionar igual o incluso mejor que Spiderman: No way home o Uncharted», los dos últimos blockbusters de la taquilla mundial.

Cartel promocional.

La cinta protagonizada por Robert Pattinson, que se enfunda en el oscuro traje de uno de los superhéroes más atormentados de DC, se adentra en un género mucho más cercano al cine negro y el thriller, viendo a un Bruce Wayne en su faceta de investigador más que de justiciero. Salas, junto con la crítica, asegura que «Pattinson hace un gran papel» y califica la película como «muy buena» y no teme que «su larga duración sea un problema», confiando en que The Batman sea capaz de continuar con la gran recuperación del cine de 2019 y dejar atrás lo peor de la pandemia.