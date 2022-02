‘Joan Miró and Japan’, de gira por el país nipón con obra procedente de Palma

Este 2022 se cumple el 90 aniversario de la primera vez en la que se mostró la obra de Joan Miró en Japón con la muestra Paris-Tokyo Emerging Art Exhibition, principio de una larga relación y admiración mutua entre el artista y la cultura nipona. Ahora, su obra regresa a este país con Joan Miró and Japan, exposición organizada por el Aichi Prefectural Museum of Art de Tokio y el diario The Chunichi Shimbun. Joan Miró and Japan examina la relación entre Miró y Japón, una profunda conexión que se explica a través de unas 150 obras, 115 de las cuales proceden de museos y coleccionistas japoneses. El investigador Kenji Matsuda y el comisario Kazuho Soeda han colaborado en la definición del discurso y selección de obras.

Fue precisamente en Japón donde el escritor y poeta Shuzo Takiguchi publicó la primera monografía de Miró en 1940. El artista había sentido afinidad por la cultura oriental desde su juventud, conexión que se reafirmó en sus visitas en Japón en 1966 y 1969, trasladando definitivamente esta influencia a su obra. Del fondo de la Col·lecció de la Fundació Miró Mallorca se han dejado en préstamo un total de 27 obras entre pinturas, objetos y documentos diversos que ahora se muestran de forma conjunta y enmarcados en esta gran retrospectiva. Tras su paso por Tokio, esta exhibición viajará a Nagoya y Toyama, hasta septiembre de 2022. La muestra, con obras de Palma, recrea también el taller Sert de la Fundació Miró Mallorca. Los tres museos participantes son: Bunkamura Museum of Art, un complejo cultural inaugurado en 1989 que comprende una sala de conciertos, un teatro, un cine y un museo, situado en Shinuya, en la ciudad de Tokio. En segundo lugar, el Aichi Prefectural Museum of Art and Design, uno de los principales organizadores de la exposición, y, por último, el Toyama Prefectural Museum of Art and Design, ubicado en el Parque de Fugan Unga Kansui, al norte de la estación de Toyama.