La artista Rosalía ha publicado este jueves 'Chicken Teriyaki', tercer avance de su próximo álbum 'Motomami', que se editará el 18 de marzo, ha informado la discográfica Sony Music. Este nuevo single, acompañado de su vídeo, supone el tercer adelanto del álbum, tras los recientemente publicados 'Saoko' y 'La fama'. El tema, de poco más de 2 minutos de duración, ha llegado acompañado de un videoclip dirigido por Tanu Muino en el que la artista catalana se convierte en alumna de una escuela de baile bajo una estética neoyorquina y ochentera, con una coreografía que podría convertirse en icónica.



Sobre una producción más minimalista que rítmicamente vuelve sobre la senda del urbano latino, en su letra incluye versos inmediatos como «Tu gata quiere maki / Mi gata en Kawasaki», así como guiños a la cultura popular: «Yo quiero una cadena / Que me arruine toda la cuenta / Como Naomi en los noventa». Este «Chicken Teriyaki» llega tras otros anticipos del álbum «Motomami» como «Saoko», un homenaje al reguetón clásico también de poco más de dos minutos, y «La fama», una bachata en el que participaba The Weeknd.



«Mi carrera quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso», afirmó respecto a las influencias que han empapado las nuevas canciones de su tercer álbum en una entrevista a la revista Rolling Stone. Junto con este lanzamiento, su discográfica ha anunciado que Rosalía participará el 12 de marzo nuevamente en el programa «Saturday Night Live», esta vez en solitario, no como hace justo un año cuando acompañó a Bad Bunny.



Galardonada con un Grammy y 5 Latin Grammy, Rosalía debutó discográficamente con un disco de flamenco titulado «Los Angeles» (2017) que recibió el Premio Ruido de la prensa musical al mejor disco español del año, al igual que su siguiente trabajo, el aplaudido «El mal querer» (2018). En el tiempo entre ese álbum y «Motomami» no ha dejado de lanzar temas o colaborar junto a otros compañeros como J Balvin («Con altura»), Ozuna («Yo x ti, tú x mí), Travis Scott («TKN»), Billie Eilish («Lo vas a olvidar»), Oneohtrix Point Never («Nothing's Special»), Bad Bunny («La noche de anoche») o la más reciente con Tokischa («Linda»).