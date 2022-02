¿Quién no se acuerda de la mítica historia de amor en la gran pantalla de Whitney Houston y Kevin Costner? Sí, se trata de El guardaespaldas, película que causó sensación a principios de los 90 y que regaló una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia con canciones como I will always love you o I have nothing, solo por citar algunas. Ahora, esta leyenda revive en el Auditòrium de Palma con el musical homónimo, protagonizado por Octavi Pujades y Mireia Mambo. El montaje, dirigido por Federico Bellone y producido por Letsgo, se estrenó ayer y podrá verse hasta el domingo 27 de febrero.

A pesar de que la obra es una adaptación de la cinta dirigida por Mick Jackson, Octavi Pujades, que interpreta a Frank Farmer (Kevin Costner), asegura que se trata de un musical y, por tanto, tiene mucho peso en la representación, con más de una decena de canciones cantadas en directo por Mireia Mambo (Whitney Houston) y Sonia Egea Kamri (Niki Marron). En este sentido, Pujades explica el éxito de esta historia por la «estupenda mezcla que proponía el cine de los 90, tan comercial pero también de calidad» y por la «combinación de historia de amor y thriller». Mientras, Mireia Mambo afirmó que interpretar a Houston «es de esas cosas que piensas que nunca te sucederán, es un honor dar vida a esta mujer legendaria». La estela de esta inolvidable historia sigue ahí y una prueba tangente, cuenta Mambo, es que «Esteban, el actor que interpreta a mi hijo, tiene 10 años y ha visto la película diez veces».