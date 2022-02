La mallorquina Joana Marcús, que va a cumplir 22 años el próximo 30 de junio, es el ejemplo tangible de que los jóvenes leen y, además, también escriben. La autora que ha revolucionado Wattpad, plataforma que podría definirse como el Spotify de los libros, firmará ejemplares de su nueva novela, Ciudades de humo (Crossbooks, Planeta), esta tarde, a partir de las 17.00 horas, en la librería Agapea de Palma. Se trata del primer título de lo que será la Trilogía fuego, cuyas dos próximas entregas verán la luz entre este 2022 y 2023.

Tal y como han apuntado desde Agapea, para poder asistir al evento, que empezará a las 17.00 horas, es necesaria la inscripción previa, que ya cuenta con 338 plazas cubiertas y, luego, con otra de un centenar más que están en lista de espera. Los asistentes harán cola fuera de la tienda e irán entrando de forma ordenada. Así, se pretende evitar aglomeraciones. En este sentido, cabe destacar que, cuando presentó su anterior libro, Antes de diciembre, el mes pasado en el FNACCallao de Madrid, la autora colapsó la Gran Vía e incluso tuvo que intervenir la Policía Local.

Éxito

Sobre su éxito, Marcús asegura que «mi vida sigue igual que siempre». «Es verdad que por la calle me reconocen más, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero luego regreso a Mallorca y todo es más normal, tengo los mismos amigos y la misma familia», afirma. Antes de eso, en diciembre, dedicó ejemplares también en Agapea, que ya es como «mi casa también». De hecho, es en este establecimiento situado justo al lado del Parc ses Estacions que Marcús empieza su gira de presentaciones por España. Así, hoy arranca un itinerario que le llevará por Valencia (5 de marzo), Tenerife (11 de marzo), Madrid (19 de marzo), Barcelona (25 de marzo), Granada (8 de abril) y Sevilla (9 de abril). Y es que Marcús se ha convertido en la cara visible de Wattpad en España, que es la plataforma más importante de literatura juvenil, en la que millones de usuarios no solo leen, sino que comparten sus historias.Normalmente, los autores publican por capítulos, que los seguidores pueden comentar. En Wattpad, la mallorquina tiene una comunidad de seguidores que la han encumbrado a lo más alto, siendo la única española en estar en el top 10 de autores de esta aplicación.

Portada del libro.

Con esta primera parte que ahora se publica en papel Marcús ganó un premio Watty –que otorga Wattpad–. Su borrador se puede leer en Wattpad y cuenta con siete millones de lecturas, pero el segundo y el tercer título de Trilogía de fuego, que Crossbooks publicará entre este año y el siguiente, son inéditos. En Ciudades de humo, Marcús mezcla distopía y ciencia ficción con un romance entre una androide y un humano. Sin embargo, la autora insiste que, a diferencia de Antes de diciembre, que era decididamente romántica, en esta nueva novela la trama amorosa no es tan importante. De esta manera, Marcús se pone en la perspectiva de alguien que no entiende a los humanos, ni su comportamiento, sus ironías ni sus normas sociales. «Soy lectora de todo y, cuando leo, me apetece escribir sobre esos mismos temas, sea romance o historias de vampiros. Me inspiro mucho en lo que leo. En este caso, fue la época del boom de Los juegos del hambre. Me gustó la idea de que una mujer liderara una rebelión», detalla. Asimismo, el diálogo es muy importante para la mallorquina, lo cual hace que la lectura sea más amena y ágil.

Comparando la repercusión de las historias románticas y las de ciencia ficción en Wattpad, Marcús considera que «al principio, la gente se engancha más a los relatos que tienen una trama amorosa, aunque eso va decayendo a medida que se añaden capítulos; en cambio, los que leen ciencia ficción, tal vez son menos pero son más fieles a lo largo del tiempo». En cuanto a los comentarios, la autora reconoce que «tengo una línea muy clara sobre hasta qué punto me deben de influir en lo que escribo. Está bien que se comente, pero hay que tener en cuenta siempre quién es el que lo escribe».