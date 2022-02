El sello Espora Records presenta sus novedades en una fiesta

El sello mallorquín Espora Records zanjó 2021 subrayándolo como el año de su reactivación. No en vano, vivió una buena cosecha de ediciones discográficas: lo nuevo de The Mitchums, Urtain, Psiconautas y Poomse; así como coediciones con otros sellos para sacar adelante los trabajo de Sofia o el nuevo disco de Los Bélmez, dos bandas que se incorporaron a la familia Espora. Y este año se presenta cargado de novedades. Para celebrar sus futuros lanzamientos discográficos, este sello referente de riesgo y calidad musical ha organizado una fiesta en la sala Es Gremi de Palma, este domingo 13 a partir de las 19.00 horas. Una fiesta donde descubrir estos nuevos discos a través de showcases de 30 minutos, a modo de tast en directo. Participarán Jane Yo, The Greuge, Bilo, Primera Mort y El Día Eléctrico. Todo ello amenizado por una selección musical a cargo de Notodoesindie DJ’s.

El primero de estos conjuntos en publicar será Primera Mort, lo hará el próximo 23 de febrero bajo el título de Joven parado de pelo largo en formato cassette y digital, incluyendo tres demos de lo que podrían llegar a ser parte de sus nuevos temas en un futuro. Por su parte, el 3 de marzo verá la luz el nuevo disco de pop etéreo de Jane Yo. From Now On será el primer larga duración de los mallorquines, tras dos EP's. El esperado álbum del secreto mejor guardado de la escena alternativa local tendrá una limitada edición en vinilo. Para el mes de abril está previsto el lanzamiento del disco de debut de uno de los grupos que se han incorporado recientemente a la familia Espora: The Greuge. Un conjunto de rock oscuro, contundente y muy personal. En mayo será el turno de lo nuevo de Bilo, un vigoroso proyecto de pop psicodélico y aromas mediterráneos, grabado con calma desde el año 2018. Su nuevo material se titulará Just a Game y se presentará en una limitada edición en vinilo de 12». Por último, se espera que para el mes de junio esté terminado el nuevo disco de la última incorporación a Espora Records, El Día Eléctrico, una formación de electro-pop paisajista. Estas cinco bandas, con sus nuevos lanzamientos, amenizarán la fiesta Espora Records 2022 que podrá disfrutarse este domingo en Es Gremi.