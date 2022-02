Los Goya 2022: cualquiera puede ganar

Después de la ceremonia virtual y casera del año pasado en un vacío Teatro del Soho de Málaga, los premios más importantes de nuestro cine vuelven a una relativa normalidad en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. A escasas horas de esta 36 edición, los críticos de cine de este periódico –Pau Rosselló, Xavi Solà, Javier Matesanz y J. C. Romaguera– vaticinan los nombres y títulos que conformarán el palmarés. Para los expertos, la gala tendrá como protagonistas El buen patrón, Madres paralelas y Maixabel. Pau Rosselló opina que «la Academia erró con alevosía al no mandar Madres paralelas a la preselección de los Oscar y no estaría mal que enmendara su desatino premiando a este emotivo drama», sin embargo, dice que «la balanza se decantará por El buen patrón».

Xavi Solà apunta que la cinta de León de Aranoa es «la gran favorita», pues es «el título más nominado de la historia de los premios», además de ir a los Oscar. Con todo, preferiría que ganara Maixabel, pues «siempre he sentido predilección por las historias sobre la concepción del perdón». Estas dos cintas son las favoritas de Javier Matesanz. «Que gane Maixabel me parece bien y casi lógico, pero elijo El buen patrón, ya que también es un tema social incisivo y más ácido de lo que parece, tras una aparente amabilidad formal, y hace un retrato hiriente del empresario paternalista de pura fachada». Por su parte, J. C. Romaguera apuesta «a todo o nada» por Maixabel «al ser la propuesta que vulnera mayores inconvenientes, desde los dramáticos a los ideológicos, y porque el equilibrio conseguido por Bollaín resulta deslumbrante». No obstante, cree que será El buen patrón la que será distinguida por su «hábil combinación de comedia y drama, de ácida crítica social y comedia casi costumbrista, deja conforme desde a un sindicalista a un empresario déspota». Bollaín es la directora que parece que brillará, al menos para Matesanz y Romaguera. Rosselló se inclina por Almodóvar y Solà, por León de Aranoa. Rosselló, con el símil eurovisivo de «teniendo a Bandini, para qué laurear a Chanel», expresa su «rendición ante un Almodóvar que sigue siendo más valorado fuera que dentro». En cuanto a las interpretaciones, por unanimidad creen que será la noche de Javier Bardem y, de los cuatro, tres apuestan por Penélope Cruz. Así, la pareja podría compartir una foto, algo tan deseado, como avisa Romaguera, en la época del clickbait y teniendo en cuenta las nominaciones a los Oscar. Con todo, Luis Tosar y Javier Gutiérrez (La hija) se cuelan en la lista de preferencias personales. Como actrices, ensalzan a Blanca Portillo. La cuota mallorquina de esta edición la ponen Agustí Villaronga (El ventre del mar), Daniel Monzón (Las leyes de la frontera) y Joan Bover (el corto Ulisses). Rosselló valora que Monzón y Villaronga –que comparten nominación en Guion Adaptado– «siguen arriesgando, aunque los espectadores han respondido tibiamente ante sus nuevas propuestas». Solà se decanta por Monzón por motivos que apelan más «a mi corazón que a la razón» por su «ambientación» y «homenaje al cine quinqui». Con todo, confiesa que «antes apostaría por Bover». Matesanz asegura que Villaronga tiene más posibilidades que Monzón «por el tipo de adaptación que ha hecho» y lamenta que «Bover lo tiene complicado con Figurante». Finalmente, Romaguera considera que Villaronga merece el ‘cabezón’ y «compensaría un olvido flagrante para un filme que arrasó en el Festival de Málaga». ¿Quién cree que debería ganar y a quién va a premiar la Academia?

1. MEJORPELÍCULA 2. MEJOR DIRECCIÓN 3. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 4. MEJORACTRIZ PROTAGONISTA Quiere que gane... Pau Rosselló:

1 Madres paralelas

2 Pedro Almodóvar (Madres paralelas)

3 Javier Bardem (El buen patrón)

4 Petra Martínez (La vida era eso) Xavi Solà:

1 Maixabel

2 Icíar Bollaín (Maixabel)

3 Luis Tosar (Maixabel)

4 Blanca Portillo(Maixabel) Javier Matesanz:

1 El buen patrón

2 F. León de Aranoa(El buen patrón)

3 Javier Gutiérrez (La hija)

4 BlancaPortillo (Maixabel) J. C. Romaguera:

1 Maixabel

2 Icíar Bollaín(Maixabel)

3 Luis Tosar (Maixabel)

4 Blanca Portillo(Maixabel) ... pero la Academia premiará Pau Rosselló:

1 El buen patrón

2 Pedro Almodóvar(Madres...)

3 Javier Bardem (El buen patrón)

4 Penélope Cruz(Madres paralelas) Xavi Solà:

1 El buen patrón

2 Fernando León de Aranoa(El...)

3 Javier Bardem (El buen patrón)

4 Blanca Portillo(Maixabel) Javier Matesanz:

1 Maixabel

2 Icíar Bollaín(Maixabel)

3 JavierBardem (El buen patrón)

4 Penélope Cruz(Madres paralelas) J. C. Romaguera:

1 El buen patrón.

2 Icíar Bollaín(Maixabel)

3 JavierBardem (El buen patrón)

4 Penélope Cruz(Madres paralelas)