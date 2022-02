La ceremonia de los Goya es este sábado y un año más Mallorca tiene la vista puesta en los cabezones que, en esta ocasión, viajan a Valencia. Tres son los mallorquines que optan a título personal por llevarse uno de los mayores reconocimientos del cine español: Agustí Villaronga por El ventre del mar; DanielMonzón por Las leyes de la frontera; y Joan Bover por Ulisses. Ultima Hora ha querido saber cómo llegan al gran día los tres cineastas y desearles suerte, aunque, por desgracia, en alguna categoría la gloria de uno será la decepción del otro.

Villaronga, autor de El ventre del mar, cinta que opta a Mejor Guion Adaptado, no oculta que tiene un sabor «agridulce». «Por un lado estamos contentos por tener una nominación, al menos existimos», comenta con buen humor el ya ganador de nueve premios Goya por Pa negre. «Por otro lado, tristes por varias cosas, como la falta de una nominación a Óscar Kapoya», actor del filme. En cualquier caso, Villaronga, que estará en Valencia, adelanta que «será una celebración de la profesión pase lo que pase, y eso es siempre bueno, aunque a veces adopte estos carices», en relación a algunas nominaciones. Sobre el resto de cintas isleñas, «las he visto todas y me alegro por Bover, que es quizá más desconocido, pero también echo en falta Magaluf Ghost Town, que me gustó mucho».

La cinta de Monzón opta a un total de 6 nominaciones este año.

Por su parte, Monzón, que compite en la misma categoría a título personal con Las leyes de la frontera (la cinta tiene otras cinco nominaciones como Mejor Actor Revelación para Chechu Salgado), también estará en la gala y se alegra de que «seremos un puñado de mallorquines». Sobre su cinta, explica que «puede sonar a cliché, pero es cierto que el mayor premio es ver que ha cuajado y gracias a Netflix la han visto ya millones de personas». Por ello, remata: «Ganarlo sería la guinda». El autor de Celda 211, con la que arrasó en 2010, opina del resto de isleños que le acompañarán mañana que «admiro todo lo que hace Villaronga y su cinta es un prodigio, una obra bella y sugerente que juega con la poesía», mientras que sobre Ulisses exclama que «espero que se lleve el Goya para casa no solo por cercanía, sino que además porque se lo merece».

Joan Bover lucha por Mejor Corto Documental con ‘Ulisses’.

Finalmente, Bover, que con Ulisses repite nominación tras Kyoko firmada junto a Marcos Cabotà, celebra «el hecho de ser nominados, que ya es una satisfacción». La primera intención es «que la gente vea la película y esto da mucha visibilidad». Avanza que «lo más normal es no ganar», razón por la cual ha estado dando reconocimiento a todo el equipo del filme en redes sociales antes de la gala «también para no olvidarme de nadie por si al final ganamos», bromea. Sobre sus competidores, Bover, nacido en Vic, pero tan mallorquín como el resto, tiene claro que «hay mucho nivel» y sabe que «no hay que supeditar el éxito a ganar o no», aunque «todos lo queremos obviamente». No obstante, «el simple hecho de que nos nominen es un sello de calidad de que hacemos algo bien» y elogia hacia las cintas de Monzón y Villaronga: «Dos peliculones».

Competencia

Además de los tres cineastas de la Isla hay un cuarto título con conexión mallorquina: Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano, rodada en Valldemossa y que cuenta con producción local. Compite en Mejor Guion Adaptado con Monzón y Villaronga, además de la catalana Ama, por lo que hay más probabilidades de que un cabezón sí acabe viajando a la Isla.