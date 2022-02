La AAVIB solicita un acuerdo de buenas prácticas con 15 ayuntamientos de Mallorca

La Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha solicitado de manera formal este lunes un convenio de buenas prácticas a 15 ayuntamientos de Mallorca con la intención de «adelantarse al Estatuto Europe del Artista», aprobado por el Parlamento Europeo.

Los consistorios en cuestión son el de Sóller, Valldemossa, Inca, Pollença, Sa Pobla, Porreres, Esporles, Andratx, Algaida, Llucmajor, Son Servera, Binissalem, Felanitx, Santanyí y Marratxí, que se suman a los de Palma y Calvià, con quienes ya se ha firmado anteriormente un acuerdo de buenas prácticas.

Estos municipios han sido seleccionados después de evaluar la capacidad de los mismos en cuanto a realización de actividades relacionadas con las artes visuales, así como el tamaño y la infraestructura para cumplir con estas buenas prácticas.

El presidente de la AAVIB, Alex Ceball, explica que «muchos ayuntamientos no cumplen con estas buenas prácticas no porque no quieran o no tengan voluntad, sino porque no saben cómo o no tienen la infraestructura o el personal para ello». No obstante, según detalla, estos quince municipios «están en perfectas condiciones de poder cumplirlas».

El objetivo es «invitar» al poder administrativo balear a adelantarse al estatuto europeo del artista, cuyo primer informe ya ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y en el que el Gobierno Central trabaja a toda marcha, liderado por los ministros de Cultura, Miquel Iceta, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Ceball sugiere que es «una oportunidad única» para los diferentes consistorios y las esferas administrativas baleares de «adelantarse» y «ser pioneros» en el cumplimiento de las buenas prácticas con los artistas visuales, algo que será «obligatorio en todo el territorio europeo».