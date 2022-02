En Trance (2021) Paul Zinnard se abría en canal y exorcizaba sus demonios, dando a luz un puñado de canciones que destilaban sudor, vida y fracasos, dejando buena cuenta de su atribulada vida interior. Una catarsis completa que reflejaba sus cambios personales de los últimos años. You make me wanna’ fly es la radiante carta de presentación del inminente Formula H, en comercios el próximo 25 de febrero. Un tema que suena tan positivo e inspirador como el mejor Tom Petty, pero, que no le engañe su deslumbrante carrocería, Zinnard, alter ego de Carlos Oliver, asegura que esta es, con mucho, «la canción más optimista del disco». El grueso del repertorio navega por latitudes donde apenas asoma el sol.

Haga la prueba. Entre en Spotify, haga click en You make me wanna’ fly y compruebe como la luz inunda las estancias creativas de Paul Zinnard. Melodías que despuntan con gracilidad y atmósferas que le echan el lazo a los Byrds y, de qué manera, al eterno American Girl de Tom Petty, oda a esa chica ‘educada a base de promesas’ que el sueño americano olvidó en los pasillos vacíos del instituto. «Tom Petty es una referencia gigantesca, no sólo por sus canciones, sino por la manera en que están grabadas. Me halaga mucho la comparación, me va a costar un buen rato quitarme esta sonrisa de la cara».

Si You make me wanna’ fly funde rock orgánico con instinto melódico, reivindicando a sus mentores con telúrica intensidad, el resto refleja la otra cara de la moneda, en la que luce la plasmación acústica de su carácter entre amargo y luminoso, incorporando «notas más melancólicas». Con todo, pese a desgranar «dilemas y tragedias», lo hace «con una alegría musical que lo convierte todo más luminoso». Es la combinación de la elegancia y la sabiduría, del sentido armónico y la actitud rock, con lo que su cancionero consigue guiarnos al lugar exacto de cualquier travesía incierta. «Me resulta difícil hablar de mis textos, son como un vómito, no escribo con la cabeza».

Formula H está producido por Miguel Morell, y en su grabación han intervenido Willie B. Planas, a los teclados; Patricia DeVelasco, a la guitarra eléctrica; Cristian Chiloé, a la batería; y el propio Morell, al bajo. Aún no hay fecha de presentación, pero «antes de que acabe el año estaremos dando guerra con toda la banda», concluye Zinnard.