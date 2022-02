En un futuro no muy lejano, los casos de suicidio han aumentado tanto que ya se habla de pandemia. Para combatir la situación, el gobierno crea la División Nacional de Psicotanatólgos, expertos en decidir quién se puede suicidar y quién no. Este es el argumento de Tanatologia, la obra con la que Xavier Uriz ganó el Premi Llorenç Moyà de Teatre deBinissalem en 2019.

Ahora, ese texto de tintes kafkianos se ha convertido en una obra de teatro con la dirección de CarlotaFerrer y las interpretaciones de Miquel Aguiló, Caterina Alorda, Xavi Frau, Núria Sbert, Xisco Segura, Eli Tulián y Aina Zanoguera. El montaje está producido por el TeatrePrincipal de Palma, donde podrá verse del 11 al 13 de febrero. El viernes y el sábado la función es a las 20.00 horas y, el domingo, a las 18.00. Del diseño del vestuario se ha encargado Sebastián Pons, quien fuera mano derecha de Alexander McQueen, considerado el genio británico de la moda.

Tejidos

Para confeccionar la vestimenta de esta pieza, Pons ha rebuscado entre su biblioteca de tejidos y se ha servido de varios colores con reflejos metálicos y dorados: oro, plata, bronce, blanco, negro y nude. «La obra está contextualizada en un espacio neutro de un futuro no muy lejano, por ejemplo 2030. Uno podría pensar en la gente del futuro vestida con hombreras, muy futuristas, pero no creo que el futuro sea así. Si bien la esencia es futurista, he diseñado ropa que podrían llevar ciudadanos de hoy en día en ciudades como NuevaYork, Copenhague o Estocolmo», detalla el artista. Ese estilo futurista, con reminiscencias de la Space Age de los años 60 y sus looks galácticos no era lo que buscaba Pons.

«Me he dado cuenta de que los valores que prevalecerán serán otros:comprar menos, de más calidad y una ropa no tan marcada por la línea, que no canse tan rápido, además de los tejidos tecnológicos, reciclados y orgánicos», matiza. «En el futuro será un lujo llevar pantalones cien por cien de fibras naturales o de lana», avisa Pons, que este próximo mes de junio cumplirá 50 años, 35 de los cuales ha dedicado a la moda. A pesar de su dilatada carrera, esta es la primera vez que se dedica a la confección de vestuario para una obra de teatro, un reto que ha asumido con mucha ilusión. De hecho, para los diseños concebidos para este proyecto beben de su etapa con Alexander McQueen, así como de grandes clásicos como Cristóbal Balenciaga, Chanel o «toques Gucci». Sobre la temática de Tanatologia, Pons afirma que «hemos subestimado la vida y la muerte». «Tenemos un concepto horroroso de la muerte, no nos han enseñado a hablar de ella, a abordarla. Creo que es esencial abrir un debate, que deje de ser un tema tabú», insiste.