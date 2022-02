‘Ghost’, de la Gran Vía a Palma con David Bustamante y Ricky Merino

«Es una función redonda, espectacular y mágica; una historia de amor universal». «Es el espectáculo, sin más». Así definen los cantantes David Bustamante y Ricky Merino (Palma, 1986) el musical Ghost, que hasta el 20 de febrero se puede disfrutar en la Gran Vía madrileña, el Broadway español. Entre el 31 de marzo y el 3 de abril ambos artistas se alternarán en el personaje principal, Sam, que en el cine encarnó Patrick Swayze, y lo harán con seis funciones en el Auditòrium de Palma. «Para mí, sería lo máximo llenar la Sala Magna del Auditòrium. Es muy complicado hacerlo, pero estoy convencido de que lo conseguiremos. Ghost llama la atención, creo que la gente de Mallorca está deseando ver espectáculos y les gusta cuando llegan funciones de fuera», señala Merino, palmesano de es Camp Redó, antiguo alumno del colegio San José de la Montaña y del IES Emili Darder.

«Siempre es un placer ir a Mallorca», añade Bustamante, desde la terraza de un hotel en la Gran Vía, mientras abajo se han concentrado de manera sorpresiva sus fans, que se han enterado de su presencia. «Además, mi chica se siente mallorquina. Tiene su escuela de baile en Felanitx. Por lo tanto, yo visito muy a menudo Mallorca; allí me siento como en casa. Y con Ricky Merino ya nos estamos planteando quedar este verano», asegura. «El mallorquín es un público muy agradecido. Siempre que he actuado en la Isla he sentido un calor y un cariño muy especial», agrega.

Famoso

Este es un espectáculo que sigue fielmente el famoso largometraje de 1990, protagonizada por Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. «Ghost juega con una ventaja: el público conoce la película. También hay trucos de magia y las canciones son espectaculares y eso hace que todo sea muy completo», indica el cantante mallorquín quien está a la espera de iniciar una gira con su nuevo disco. «Es la historia de mi familia. Yo he tenido un perrito que se llamaba Ghost, una perrita que se llamaba Molly, el vídeo de mi comunión lleva como banda sonora a Ghost, la película favorita de mis padres, que igual la han visto 17 veces», reconoce Bustamante, muy aplaudido en su nueva faceta de «artista total». «Mi hija, de 12 años, ha venido a vernos con sus amigas varias veces y han disfrutado», reconoce el autor de hits como Dos hombres y un destino y Devuélveme la vida. Y no solo es drama. «La gente se emociona, se ríe mucho y disfruta con la función», aclaran ambos artistas. En cuanto a nuevos proyectos, Merino compagina el musical con la presentación del concurso británico Language of love.

Como curiosidad, cabe destacar que en peluquería y maquillaje del musical Ghost trabaja la mallorquina Esther Rebollo, de 35 años, y natural de Porto Colom, quien también ha trabajado en Hoy no me puedo levantar y Cabaret.