Go Cactus es una de esas bandas que apuestan por la fórmula del menos es más, y desde ese minimalismo consistente hacen de su música un movimiento en constante expansión. Se confirma en On time, primer single que se desprende de We have wasted the chance but we are fine, un álbum grabado en los prestigiosos estudios sevillanos de La Mina, en comercios el próximo abril. Además, en julio tocarán en el Mobofest 2022 en Lloret de Vistalegre.

¿No les parece curioso, e incluso reconfortante, que en estos tiempos en que la tecnología lo permite casi todo algunos decidan transitar por la senda opuesta? Go Cactus no son los únicos que han reducido sus opciones, funcionan como una extraña célula mutante que da esquinazo a las grandes producciones, para luego presentarse en vivo con lo puesto. Y, sin embargo, logran mantener la atención con una guitarra que perpetra auténticas locuras, perfectamente sincronizada con una batería que, aunque conoce los silencios, cuando se arranca despliega una potencia machacante de cabalgata desenfrenada. Y está la voz de Pau Gual, que puede ser aniñada, salvaje o curiosamente enloquecida, que es la que coloca la cereza sobre el pastel. Garaje rock Si aún no les conoce y desea ubicarles dentro de un estilo, sepa que desde su indiscutible montura de garaje rock, Go Cactus posee influencias surferas, así como migajas de ese rock and roll acelerado que distinguía a los Beatles más primitivos, y un ligero toque de alternative noventero. Todo eso lo pasan por su máquina de deconstrucción y el resultado luce fresco y renovado como On time, carta de presentación de un disco «en el que volvemos después de la pandemia tras algún tiempo sin sacar nada. Pero la espera valdrá la pena», promete Pau Gual, frontman del trío. «Nos hemos replanteado muchas cosas, queríamos verlo todo con perspectiva, hemos experimentado vivencias muy intensas y de todo eso sale este disco». Lo componen diez canciones que «nos morimos de ganas de que se puedan escuchar. De momento damos una primera pincelada con On time». El melómano aplicado encontrará muchas referencias en la música de Go Cactus, pero ese bagaje pasa por un tamiz propio que convierte sus canciones en un vehículo que combina el homenaje con la desfachatez, como punks del siglo XXI. Afirma Gual que han volcado mucho esfuerzo en este trabajo, que recoge su evolución como banda, «hemos encontrado un sonido que nos encanta, diferente, bastante más limpio, con líneas de bajo marcadas y algo más melódico. También ha sido importante el hecho de grabarlo y mezclarlo en La Mina con Raúl Pérez, con el cuál nos entendimos muy bien y eso se ve reflejado en el trabajo. Ha quedado un disco del que estamos muy orgullosos». El contenido de estas canciones perfila un variado arco temático, «las letras hablan del día a día, de las cosas que vivimos y vemos a nuestro alrededor, nuestras preocupaciones y, claro está, tocamos el amor. Como siempre, nos gusta meter ideas y situaciones inventadas y hacer una mezcla de todo hasta perder la noción de lo que es real y lo que no».