«La comedia no es fácil, hacer reír, sin meterse con nadie ni decir tacos, es lo más complicado. Porque la comedia es crear situaciones límite en las que los personajes se ven casi abocados al caos, a la tragedia, y generan hilaridad entre el público. Como dijo Charlot, no hay cosa más graciosa que ver a una ancianita que se resbala por la calle con la cáscara de un plátano. Todos se ríen con eso», asegura el actor Andoni Ferrreño, que protagoniza junto a Agustín Bravo Boeing Boeing, lo que considera «el rey de los vodeviles». Esta pieza, dirigida por RicardReguant y basada en la obra de Marc Camoletti, llegará al Trui Teatre de Palma los días 26 y 27 de febrero. Completan el elenco Alberto Closas, Lidia Miranda, Laura Artolachapi, Lala Rod y Jorge Muñoz.

Boeing Boeing cuenta la historia de Bernard (Agustín Bravo), un periodista que mantiene una relación con tres mujeres que son azafatas de avión. Por ello, cuando las respectivas compañías aéreas deciden hacer huelga, Bernard tendrá que ingeniárselas para que no descubran su engaño. A este enredo se le añade que su amigo Robert (Andoni Ferreño), también corresponsal, se ve obligado a esperar en tierra a que todo termine.

Necesidad

Si bien ahora parece más necesario que nunca que la gente se ría, Ferreño asegura que eso «siempre ha gustado y más en España, donde hay mucha tradición de teatro cómico». «Hay muchos tipos de teatro y el de comedia es una parte importante de la cartelera de nuestro país. A mí me encanta, aunque no tenga trasfondo social ni moraleja. Lo que me importa es que la gente se lo pase bien, que se siente en la butaca y piense ‘qué bien me lo he pasado’ y sienta que ha amortizado el pago de la entrada», detalla.

Por otra parte, Boeing Boeing es el debut de Cabaret 42, la primera productora en España financiada a través de Equity Crowdfunding. Se trata de un modelo basado en el micromecenazgo pero que va un paso más allá y los financiadores obtienen una parte proporcional del capital de la empresa. «El equipo está formado por personas de diferentes ámbitos y la forma de ejecución de este proyecto con otro es parecida», apunta.

Años 90

Icónico presentador de televisión de los años 90, su carrera se extendió al cine y al teatro. Con numerosos proyectos a sus espaldas, Ferreño asegura que no es un romántico del paso del tiempo, un nostálgico. «Son cambios lógicos, toda las épocas requieren cambios y eso no me preocupa. Vivo el día a día, proyecto a proyecto. No me complico. La época dorada de la televisión pasó y ya está, hay que ir hacia adelante. La ilusión es que aparezca gente nueva y joven, con muchas ganas e ilusión. Ahora arranca Cabaret 42 y esperemos que vaya para largo», añade.

Ahora, Ferreño volverá a la Isla con la que, declara, guarda una «devoción muy especial». «En los años 90 hicimos Desde Palma con amor y estoy deseando volver a reunirme con el público mallorquín. En realidad tengo muy buena relación con las Islas y, de hecho, tengo familia en Menorca, mi tío y mis primos viven allí. Soy un enamorado de las Islas», concluye.