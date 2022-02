Tomeu Penya inicia este viernes 4 de febrero su nueva gira Antologia en el Teatre Principal d’Inca mientras ultima el doblaje de la nueva serie de dibujos animados Jasmine & Jazmbo, que se estrenará previsiblemente en abril en TV3, pero que también se lanzará en la televisión holandesa. Entre la gira y el doblaje (su primera experiencia televisiva de estas características), Penya busca un hueco para componer la mejor canción de su vida. «Tenía que grabar nuevo disco este invierno, pero tengo la suerte de tener una discográfica que me deja hacer y me faltaba una canción, la mejor canción de mi vida, y la estoy escribiendo hace cinco meses», dijo ayer el cantautor durante la presentación a los medios de su nueva gira musical.

A sus dos grandes amores (la música y el deporte) se le suma así ahora un tercero: la animación. «Pongo la voz original al ‘prota’ Jambo, un músico veterano como yo que le da consejos a Jasmine. Soy una persona que me convierto en un cohete, en un tren, o en lo que soy... Un músico», explica. Producida por Teidees Audiovisuals y la Televisió de Catalunya la serie animada musical está dirigida al público infantil de 0 a 6 años. El cantautor no se plantea ni de lejos su retirada, todo lo contrario, sigue ampliando horizontes. En Antologia los espectadores disfrutarán el viernes, a las 20.00 horas en la sala grande del Teatre Principal d‘Inca del Tomeu Penya más íntimo, cantando solo con su guitarra y el acompañamiento de Simó Pocoví. «Es un formato sencillo, íntimo, después de tantos años en los que he llegado a tocar hasta con 50 músicos quiero mostrar que un músico puede hacer muchas cosas solo con la guitarra», dice.

Jasmine¬& Jazmbo. Tomeu Penya pone la voz a Jazmbo, el personaje protagonista de la nueva serie musical de animación infantil que estrenará Televisió de Catalunya el próximo abril.

Antología es una recopilación de algunos de los temas que ha grabado en sus 42 años de trayectoria, pero que nunca han sido tratados como grandes hits y por lo tanto no acostumbraba a interpretar en directo. «Después de 320 o 360 canciones grabadas siempre me quedaba aquella idea de que la canción que se ha promocionado más no siempre es la mejor. Tenía un buen grupo de canciones muy queridas que siempre quedaban atrás y en esta gira les dedico la primera mitad del concierto.En la segunda parte de la actuación cantaré las canciones más conocidas», adelanta. Tomeu Penya ya intervino brevemente en la gala inaugural del Teatre Principal d’Inca. Ahora regresa al escenario del recién restaurado teatro en el estreno de su gira más personal. «Siempre tendré un especial cariño a Inca porque en mis inicios Radio Balear creyó y apostó por mi desde Inca», explica.