Go Cactus y Clara Ingold, entre las nuevas confirmaciones del Mobofest

El festival Mobofest ha anunciado este lunes cuatro nuevas confirmaciones: Go Cactus, Clara Ingold, Ginestà y Aina Tramullas. De esta manera, estos grupos y artistas actuarán el 29 y 30 de julio en Lloret de Vistalegre y se suman al cartel junto a los noruegos Kakkmaddafakka, los catalanes Mishima o los mallorquines Saïm, Salvatge Cor o Papa Topo, entre muchos otros.

Go Cactus, trío formado por Joan Amengual, Pau y Joan Gual, se han perfilado como una de las bandas más importantes del panorama musical isleño con ocho discos a sus espaldas y giras por Estados Unidos. Según han avanzado desde el Mobofest, presentarán las canciones de su disco, que lanzarán el próximo 1 de abril, We have wasted the chance but we are fine. De hecho, la medianoche del 14 de enero publicaron el primer avance del trabajo, el videoclip de la canción On time.

Otra de las estrellas del Mobofest será la artista multidisciplinar Clara Ingold. A pesar de no haber publicado todavía ningún álbum, la artista no deja indiferente a nadie con sus letras divertidas e ingeniosas. El conjunto Ginestà, ganador del premio Enderrock a mejor disco de canción de autor de 2020, es otro de los nombres que se unen al cartel del Mobofest. El grupo liderado por los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas presentarán por primera vez ante el público mallorquín su nuevo disco, Suposo que l’amor és això, que verá la luz el próximo viernes 4 de febrero, aunque su tema l’Eva i la Jana ya ha tenido una buena acogida.

Finalmente, Aina Tramullas, con su delicado pop acústico, es una de las nuevas voces musicales de la Isla. Su EP A Contrallum (Live Version) ya dejó muy buenas sensaciones al público mallorquín. Está previsto que lance su primer disco durante este 2022. Las entradas para el festival completo cuestan 39 euros y se pueden comprar en este enlace.