Unanimidad entre músicos y productores de Mallorca a favor del efecto ‘autotune'

La retirada de Luna Ki de la carrera por Eurovisión ha reavivado la llama de un debate que hace años que va y viene: el del uso del autotune. Esta herramienta de modulación de la voz, utilizada desde hace décadas en la industria (se cree que Cher fue la primera en usarlo), tiene varios usos y empleos. Como su propio nombre indica, uno de ellos es corregir el tono y la afinación, pero sus beneficios van mucho más allá. Para aportar su grano de arena, algunos artistas y productores de la Isla opinan sobre la polémica.

Baaldo, autor del disco El chico de la doble A, cree que es «una herramienta más como lo son la guitarra eléctrica y sus pedales». Él lo usa de manera asidua «sobre todo en mis coros» y explica que es normal «en directos de gente que baila y se mueve mucho», pero va más allá. «Es el drac queen de la música, una exageración y deja claro tu mensaje». A su vez, reflexiona que «¿por qué se puede manipular cualquier sonido, pero la voz no? Se parte de que todo músico debe ser cantante, pero no es así». Por último, no duda de que «el debate no debería existir» y apunta a que podrían «fijarse más en el playback».

En la misma línea va Miquel Àngel Sancho, propietario de Xocolat y de la productora Blau. En su caso, está claro que «es una técnica y herramienta más que se utiliza en estudios», aunque «va por modas», como cualquier otro efecto. «Ahora se ha extendido mucho parece y varios de mis artistas también lo utilizan para dar efectos, como en el nuevo disco de Bruno Sotos». Según Sancho, es algo que puede «dar color y ritmo» y ni se cuestiona «si debería usarse o no». En cuanto a la polémica con Eurovisión, para Sancho se debe a que «se hable del festival porque necesita estas cosas ya que por calidad musical no va a ser». Por último, apostilla frente al argumento de que el autotune camufla una mala voz: «Por mucho que yo cante y me pongas autotune no sonaré mejor. No funciona así, pero es que no todos necesitan una gran voz, pueden aportar otras cosas. Mira a Bob Dylan. Nadie duda de su calidad, pero no lo compararíamos con Frank Sinatra», remata.

Arriba, Baaldo y Miquel Ángel Sancho. Abajo, Joana Pol y Pep Toni Ferrer.

La artista Joana Pol, miembro del dúo Donallop, también sale en su defensa. Explica que empezó a usarlo «en estudio, con una pista grabada, y no nos esperábamos lo que iba a hacer, pero me gustó» y poco a poco lo ha ido incorporando más, hasta en «los directos, porque ese efecto no lo puedo hacer con la voz». Tan cómodos se sienten que hasta lo utilizan en «composición». La polémica le parece «un debate fácil para que se hable de Eurovisión», aunque reconoce que el trasfondo entre «puristas y no puristas está latente». No obstante, lo tiene claro: «Con el autotune puedo ser un montón de voces y expresarme de maneras que no tenía antes y cada cual es libre de hacer su arte como quiera».

Para acabar, Pep Toni Ferrer, de Oliva Trencada, opina que el efecto «blending» que genera en la es «muy interesante» y, de hecho, «lo estoy estudiando en un proyecto de música en castellano». Añade, además, que «hay muchos plugins que son autotunes muy elaborados y el más preciso es Antares, creado por Andy Hildebrand, desarrollador del autotune». Sobre el revuelo montado, dice que «en Eurovisión siempre hay polémicas por algo, pero me parece más escandaloso que oigas música en Eurovisión sin ver a los músicos. Es decir, que haya playback». Por último, considera que «la gente debe experimentar y el autotune permite a chicos sin muchos recursos sonar como sus ídolos, por lo que es un símbolo de democracia. Otra cosa es que hoy en día se preocupen más por vender que por tener buen gusto».