La escritora Empar Moliner ganó este viernes la XLII edición del Premi Ramon Llull de novela en catalán, dotado con 60.000 euros y al que se han presentado 61 originales, con Benvolugda, una historia sobre el paso del tiempo, la vulnerabilidad del amor matrimonial y la maternidad. Moliner detalló tras conocer el fallo del jurado que es una obra escrita en primera persona, protagonizada por una mujer en la cincuentena que «acaba de tener el certificado de menopáusica oficial, guapa y atractiva», una reflexión sobre «el pasado, la amistad y las cuestiones que no te acaban de explicar y que siempre son sorprendentes y no simpáticas sobre la menopausia».

La novela está protagonizada por Remei, una dibujante de prestigio que se considera una atractiva mujer en la cincuentena, demasiado feliz esposa y madre, que descubrirá, sentada en el asiento trasero de su coche que su marido, un violinista diez años más joven, titular en una orquesta, se enamorará en el futuro de la violinista suplente, que les acompaña en el automóvil porque ensaya en su casa.

A partir de esa certeza, de la que su marido y la violinista suplente aún no son conscientes, Remei se dará cuenta de lo que es envejecer por dentro, asumiendo, de golpe, la vulnerabilidad del amor matrimonial, la drogodependencia de la maternidad y la caducidad de la vida artística. Preguntada sobre si es autobiográfica, la escritora indicó que «la respuesta es siempre no, pero en realidad la respuesta es que sí, porque me copio todo lo de mi alrededor, lo que me envuelve, todo lo que escribo es parte de mí y es ficción», apostilló.

Relatos

Nacida en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) en 1966, Empar Moliner se dio a conocer con los relatos de L’ensenyador de pisos que odiava els mims, al que siguió la novela Feli, esthéticienne, con la que ganó el Josep Pla en el año 2000. Benvolguda, que estará en las librerías el 9 de marzo, en catalán (Columna) y castellano (Planeta), más adelante se traducirá al portugués.