‘Historias encontradas’, una «comedia de aventuras» con Mallorca como protagonista

Las cámaras de fotos pueden narrar muchos relatos; algunos insignificantes y otros que esconden algo más. La aparición de una GoPro cuyo propietario es una incógnita, es el punto de partida del cortometraje Historias encontradas, que dirige el catalán Iván Valencia y produce Andreu Fullana (Palma, 1994), que ha trabajado como actor y director en diferentes obras de ámbito universitario y aficionado. Se trata, además, de una de las cinco producciones seleccionadas por la convocatoria de la Mallorca Film Commission que busca promocionar Mallorca a través del audiovisual.

La trama de Historias encontradas estalla cuando, tras una inmersión de buceo, un experimentado instructor encuentra una cámara GoPro perdida en el fondo marino. Un chico llamado Joan asegura que es de su propiedad, pero ante la duda del instructor deciden ver las imágenes que contiene para dar con su dueño. A partir de esas grabaciones se presentarán diferentes historias, todas ellas conectadas con Mallorca: un paseo en globo aerostático, una comida en un restaurante de comida mallorquina, un periplo en autocaravana por la Serra y una puesta de sol en la Dragonera articulan este cortometraje que sirve como «un divertido y tierno mosaico de la vida en Mallorca» y está planteado como «una comedia de aventuras», detalló el propio Andreu Fullana a Ultima Hora.

Tres de los protagonistas del cortometraje ‘Historias encontradas’:Eva Rubio, Dani Ibáñez y Virgina Buika, con experiencia en cine y series de televisión.

Jóvenes

El reparto de Historias encontradas está repleto de rostros jóvenes y prometedores, y lo lideran Álex Hafner, visto en Las chicas del cable, The Mallorca Files o The Counselor, del reconocido Ridley Scott;Dani Ibáñez (El buen patrón, Los hombres de Paco);Eva Rubio (El buen patrón);Marc Bonnín (El ventre del mar), o Virginia Buika (Fúria). Les acompañan intérpretes como Paloma Navarro, Aina Jagla y Naiara Rubio. Dado que «nuestro presupuesto es limitado», según Fullana, para el cortometraje cuentan con la colaboración del CIFP Juníper Serra, Foto Ruano, Skualo Porto Cristo, Restaurante Can Sanae, Autocaravanas Mallorca, Mallorca Ballons, MN Studios, Hotel Amic Horizonte y ExtremaComunicació. Sobre el estreno de Historias encontradas, tendrá lugar previsiblemente dentro de un evento en el que se proyectarán los cinco cortometraje seleccionados por la convocatoria de la Mallorca Film Commission. Firman las otras cuatro producciones Sandra Seeling Lipski, Marcos Cabotá, Pedro Victory y Jaume Carrió.