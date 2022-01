The Sandman es uno de los grandes bestsellers del sello norteamericano de superhéroes DC, escrito por Neil Gaiman y que ahora llega a la plataforma Audible, una filial del gigante Amazon, en formato de audiolibro con una nueva aventura: The Sandman: Segundo acto. Una de las narradoras es la polifacética artista mallorquina Samantha Hudson, que acompaña a otras conocidas voces como las del actor y escritor Carlos Bardem y la intérprete Mina El Hammani, muy popular por su participación en la serie Élite, el fenómeno teen de Netflix.

En esta nueva producción, Samantha Hudson se estrena como narradora en el mundo del audiolibro dando voz a Wanda, una mujer transgénero con un pasado que se descubre de forma sorprendente y que refleja una situación a la que muchas personas de este colectivo se enfrentan a diario en la actualidad.

Póster de ‘The Sandman: Segundo acto’.

Carlos Bardem y Mina El Hammani.

Tal y como explica la propia artista: «Hay mucho debate, sobre todo en los tiempos que corren, a la hora de escoger quién interpreta a los personajes de las personas transgénero en el mundo audiovisual. Hay que acabar ya con el estigma y con la creencia de que las mujeres trans son hombres con peluca», defiende. En este sentido, Hudson confiesa que «con Wanda me he sentido identificada, porque es una tía cañera y resolutiva, y a veces también con un poco de matices, porque había alguna frase como de ‘brujita’». Esta segunda entrega de la aclamada serie de cómics de DC ya se ha estrenado en Estados Unidos, donde ha sido adaptada y dirigida de nuevo por Dirk Maggs y narrada por el propio Neil Gaiman. Además, la banda sonora de The Sandman: Segundo acto, que también se ha utilizado en la versión en castellano, corre a cargo del compositor ganador del BAFTA, James Hannigan.