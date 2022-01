A no ser que haya uno vivido en una cueva durante décadas –una cueva sin conexión a internet, además–, es prácticamente imposible no conocer la película El Guardaespaldas, su historia o, sobre todo, su música, inmortalizada por Whitney Houston y su tantas veces imitado –y no digamos parodiado– I will always love you. Los amantes de la cinta o los que quieran intentar cantar al unísono junto al elenco, tienen una oportunidad a finales de febrero con el musical que llegará al Auditòrium los días 23 a 27 y cuyos protagonistas, Octavi Pujades y Mireia Mambo, presentaron ayer en Palma.

Los dos actores, que cuentan cada uno con una envidiable trayectoria sobre y fuera de los escenarios, estuvieron acompañados en el Auditòrium por Elena Garzón, de la productora Letsgo, responsable del musical, y el propio director del espacio, Marcos Ferragut, quien hizo las veces de anfitrión. Ferragut, que quiso dar todo el protagonismo a los artistas, sí quiso aprovechar para destacar que «hacía meses que no hacíamos una rueda como esta y estoy muy contento de que podamos disfrutar de nuevo con una producción tan importante como esta». Pujades, que hace las veces de Frank Farmer (Kevin Costner en la película), destacó que es «un gozo poder volver a actuar» y asegura que «nadie se sentirá decepcionado». El musical, que es «una adaptación de la película, lo cual es muy complicado de traducir al lenguaje teatral», indicó el actor, tiene una segunda vida con esta producción que llega deItalia bajo dirección de Federico Bellone y con libreto de Alexander Dinelaris. Por su parte, Mambo, que interpreta a la inolvidable Rachel Marron de Whitney Houston, cuenta con una importante trayectoria y formación en Inglaterra, donde estudió en el Performers College y con créditos en teatros británicos y españoles. Mambo, a su vez, tiene experiencia en televisión y cine, siendo Bika en la primera temporada de Servir y proteger o habiendo participado en la adaptación live action de Aladdin de Guy Richie. Emociones La cantante destacó que «todos hemos oído las canciones que cantaremos y, por lo tanto, el teatro eleva las emociones al máximo». A su vez, reconoció que ponerse en los zapatos deHouston fue «imponente», pero que «en cuanto pensé que esto me gusta, pude transformarlo en algo muy bonito y en intentar hacerlo lo mejor posible». Garzón, de la productora, también reivindicó lo costoso de la realización con más de treinta personas en el equipo y con «cuatro tráilers de trece metros para traer todo lo necesario», por lo que el espectáculo está asegurado.