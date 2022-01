En un momento complicado en el sector de la música, sobre todo si hablamos en el plano local, Los Bélmez no pisan el freno. Acaban de publicar su nuevo disco, El Círculo, un álbum con el que consolidan su «personalidad y discurso», y que presentarán en directo el viernes 28, a las 20.00 horas, en el Teatre Xesc Forteza de Palma. Jonatan Uría (bajo y voz), Carlos Ordinas (guitarra) y Ginés Fernández (batería) integran este conjunto de «rebeldes, cabreados, provocadores e insobornables», tal y como se definen. «La oportunidad de llevar esta filosofía a uno de los templos de la cultura, el Xesc Forteza, es un reto y un regalo que agradecemos y exprimiremos hasta el último minuto», cuentan estos músicos que tienen su base en Ciutat. El Círculo «es como un exorcismo para nosotros, a día de hoy se podría decir que ya hace tres años en que, después de editar El novio de la muerta, empezamos a rumiar la idea de editar nuestro siguiente trabajo en formato LP de vinilo. Fuimos grabando canciones, ideando estrategias y editando singles durante este tiempo», relata Ginés Fernández, quien añade: «La llegada de la crisis sanitaria hizo que el disco tardara más de la cuenta en verse editado», pero ya es una realidad.

Con esta nueva entrega, «queremos dejar constancia de que estamos en perfecta forma y de que aparte de nuestras influencias y la evolución lógica como banda, se afirma nuestra personalidad y discurso», sostiene Jonatan Uría. Los Bélmez se proclaman abanderados del rock marginal y «no lo hacemos pensando en un estilo musical como rock urbano, sino más bien por la falta de escena para nuestra música en la Isla», prosigue Fernández. Un hecho que hace que «seamos inadaptados dentro de lo que se supone que han de hacer unos cuarentones dentro de la escena, el nivel de popularidad, los mánagers, el público, las radios, las discográficas. Somos misfits pero no es que queramos serlo, es que preferimos ser minoritarios a hacer cosas que no nos pegan y no se nos dan bien». Quieren ser populares, «pero haciendo lo nuestro, tenemos una discográfica propia, Discos Polo, y tenemos un programa de radio, La fosa común. Hacemos lo que creemos que debemos hacer, pero no nos vence la codicia ni somos depredadores», apostilla.

Portada del disco.

Sobre el alcance de su música, va más allá de la Isla, como detalla Fernández: «Nos sorprende que en Latinoamérica estemos recibiendo gran apoyo y ojalá se pueda llegar a plantear organizar un tour; se podría decir que para nosotros es casi igual de complicado organizar un concierto fuera de Mallorca para irnos a Madrid o Barcelona que para ir mucho más lejos», apuntan. Publicar El Círculo no ha sido fácil, «nos ha llevado mucho empeño y hemos recibido ayuda de sellos discográficos –Espora Records, Discos El Apartamento de León– y de Maraca Club». Ahora solo piensan en la cita del viernes y en la «energía y entusiasmo» que desprenderán.

Futuro

Los planes de Los Bélmez para 2022 pasan por «intentar presentar nuestro disco en el mayor número posible de lugares, aunque estamos en manos de la rueda de la fortuna con la actual situación sanitaria. Seguiremos con nuestra discográfica, tocando, ensayando y grabando. Eso es lo que nos hace felices», concluyen.