Fusión de flamenco, jazz y pop para acercarse a Federico García Lorca

Sonetos del amor oscuro es una de las obras inacabadas más destacadas de Federico García Lorca. Escribió estas once composiciones durante el último año de vida. También es el único texto conocido en el que habla abiertamente del amor entre dos hombres, aunque, como apunta Pep Tosar, «no hace falta que nos dejara ninguna confirmación para que el mundo supiera que era homosexual. De hecho, es uno de los principales motivos por los que le asesinaron», señala.

En todo caso, es la «belleza inigualable» del texto lo que ha motivado al actor y dramaturgo a crear un montaje poético y musical que lleva el mismo título. De esta última parte se ha ocupado el guitarrista Joan Arto, que a su vez ha contado con Toni Mora (piano y teclados), Carles Dènia (voz), Carmela Cristos (violonchelo), Pep Garau (trompeta) y David Domínguez (percusión). El proyecto se estrena este jueves en la sala La Fornal de Manacor, con dos pases: a las 19.00 y a las 20.30.

Pep Tosar es el artífice de 'Sonetos del amor oscuro', 'Federico García' y 'El fingidor'. Estas dos últimas obras podrán verse en el Teatre Principal de Palma.

Amor

En esta obra, Lorca revindica el amor libre, una demanda que parece siempre vigente. En este sentido, Tosar lamenta que «es difícil confiar en la especie humana, hace mucho tiempo que se decepciona a sí misma y, por lo tanto, no sé cuándo podremos dejar de reivindicarlo». «De todas maneras, la cuestión que tenemos que tener clara es de qué hablamos cuando hablamos de libertad. La libertad está relacionada con lo íntimo. Cada uno tiene que vivir el amor tranquilamente como lo sienta adentro y lo tiene que poder expresar en la dirección que quiera. Siempre desde el respeto claro. Lo terrible del fascismo no es que exista Vox, porque tienen derecho a vivir el amor de forma castrada y religiosa si es lo que quieren, pero no tienen que meterse en cómo lo viven los demás», denuncia.

Pep Tosar, Joan Arto, Carmela Cristos y David Domínguez, durante un ensayo en la sala La Fornal.

En realidad, el espectáculo surgió a raíz del audiolibro sobre la misma obra, un proyecto que está todavía en proceso de grabación. «Lo que podrá verse en La Fornal es exactamente lo que se podrá escuchar en el audiolibro», puntualiza. La música tiene un papel clave en esta propuesta y, como insiste Tosar, no tiene una función complementaria. «La parte musical surge del viaje que ha hecho cada músico a partir de los sonetos. Son dos experiencias unidas en una sola», detalla. De hecho, Arto, que ya trabajó en un proyecto de Tosar de naturaleza similar –Poemes a Nai, dedicado a Miquel Àngel Riera–, lo concibe como lo que será su primer disco. «Es la primera vez que me desnudo como compositor, intérprete y productor. La creación de un audiolibro se parece al de un disco», afirma. Para la composición, Arto se ha basado en su «bagaje personal», marcado por el flamenco, el jazz y la música popular, elementos que fusiona aquí.

Lorca también es el protagonista de Federico García, que recalará este viernes 21, a las 20.00 horas, en el Teatre Principal de Palma de la mano de Tosar. Con todo, avisa que ambas propuestas son diferentes: «Sonetos del amor oscuro no es una obra teatral, es un concierto que integra poesía. En cambio, Federico García es un espectáculo de teatro multidisciplinar que incluye música», compara.

A su vez, Tosar traerá a Fernando Pessoa al Principal los días 28 y 29 de enero con El fingidor. Finalmente, Evelyn Arévalo, que trabaja con Tosar en este último proyecto y con el que forma la compañía Oblideu-vos de nosaltres, representará Carrer de Txernòbil, basada en textos de Svetlana Aleksiévitx, en La Fornal este fin de semana. Una suerte de maratón casual o «póker de ases» para Tosar.

El creador reconoce que es muy probable que no construya nuevas piezas acerca de Lorca, pues avanza que «hace tiempo que me apetece hacer algo sobre Miguel Hernández, pero estoy intentando encontrar las coordenadas que me permitan llevar a cabo un proyecto». A su vez, Tosar confiesa que tiene guardados en la chistera a varios autores, como Passolini o Borges. Pero quién sabe, comenta, cuándo será el momento de sacarlos de ahí.

Teatro, cine y series

Además de teatro, Pep Tosar ha trabajado últimamente en proyectos de cine y series. Por ejemplo, aparece en la película Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, basada en la novela de Javier Cercas. Más recientemente, Tosar forma parte del elenco de la serie de televisión Sicília sense morts, basada en la obra de Guillem Frontera. Esta ficción de IB3 Televisió está realizada por Nova Producciones y cuenta con la participación de TV3, À Punt y Filmin.

Sobre las diferencias entre trabajar en teatro y cine, Tosar reconoce que «en cine o televisión, hasta que no sale bien no te quieres parar, algo que en teatro no vale, porque no puedes volver atrás en el tiempo, no hay vuelta atrás. El teatro sería como el directo y, el cine, es como grabar en un estudio». «Lo que más me atrae del teatro es que vas por encima de una cuerda floja. A su vez, el monólogo no se parece a nada. Eso de salir sobre el escenario y ser el único que se puede equivocar no se asemeja ni a una obra con dos actores. El desafío que implica es lo más estimulante, agotador pero gratificante», asegura.