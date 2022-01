Escribía Maria Antònia Salvà en una carta enviada al poeta Ramon Muntanyola que ella «aunque fuera pretérita para lo demás», no se sentía «impenetrable a la poesía moderna y todo cuanto me trae pureza y frescura me hace vibrar como si mis ojos se acabaran de abrir al mundo de la belleza». Así lo relata el prefacio que Bel Granya ha escrito para Cel d’horabaixa, un ambicioso proyecto liderado por Oliva Trencada y laNovaEditorial Moll que no solo pone vibrante música a las palabras de Salvà, sino que también alegre e infantil color a unos versos que son «añoranza de una Mallorca perdida», como indica Pep Toni Ferrer.

Es el mismo músico de Oliva Trencada quien explica que el proyecto «nació a partir del confinamiento». En 2020 fue el año Salvà por el 150 aniversario de su nacimiento, y Pep Toni detalla que «me propusieron de hacer un revival de Lluneta de pagés», el disco que Oliva Trencada dedicó a la poesía deSalvà ya en 2007. Por casualidades de la vida, «yo estaba trabajando con el libro Cel d’horabaixa y el confinamiento sirvió para componer y hacerlo extensivo a más compañeros que quisieran colaborar». Portada del poemario-disco. Fue así como se fueron sumando una lista de nombres que, todos «por amor al arte», colaboran en cada uno de los 12 temas que componen este poemario-disco. Entre ellos, aparecen artistas como Joan Miquel Oliver, Roger Pistola, LluísCabot, Sofia Ramis, Joana Gomila, Cecília Giménez, CarmeVives, Miquel Serra, Jaume Bergas, JorraSantiago, entre otros. No obstante, y sin desmerecer a nadie, por supuesto, Pep Toni sienta cierta debilidad por las autoras de las ilustraciones que acompañan a los versos deSalvà en el libro y que son, según su opinión, «las auténticas artistas». Se trata de Júlia y Marina, sus dos hijas. De hecho, «son las únicas que aparecen fotografiadas en el libro» y sus pinturas son «una manera de reivindicar el aspecto naíf, medio infantil y algo onírico de la propia Salvà», dice. Ellas, las niñas, están «encantadas» y logran transmitir «la inocencia de MariaAntònia Salvà». Este componente de libertad es, precisamente, «el significado del disco», porque «antes de internet los músicos nos reuníamos y hablábamos más de música y canciones, pero ahora es casi todo hablar de dinero»; razón por la cual, Pep Toni se enorgullece de que «todos los que han colaborado lo han hecho sin pensar en vender, sino porque han querido». Pep Toni Ferrer. Dicho de otro modo, por su respeto y amor por la obra de Salvà, todos han realizado «dibujo libre musical y pictórico» para homenajear a la autora, a la cual Oliva Trencada le debe «nuestros orígenes» y «los paisajes y la idea de la Mallorca que hemos perdido». Ese mundo que «echaremos de menos», reflexiona Pep Toni y que aparece inmortal en la lírica poética de una autora «que siempre se interesó por el momento que vivió y describe sus paisajes y la cultura que nosotros revisitamos en esta especie de máquina del tiempo que une pasado, presente y futuro». Esta añoranza podrá escucharse el próximo 2 de abril en Esporles, cuando se presentará el poemario-disco, aunque, para los más impacientes, desde ya mismo con el ejemplar disponible en librerías y en la tienda online de la editorial.